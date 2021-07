Säljläge för novemberraps

Kontraktslägsta för novembervete på Matif.

EU-stöd ska nu vara säkrat.

Brasiliens rekordskörd av sojabönor är till 12 procent färdig.



Vete

Vetepriset i euro föll under stödnivån - botten från september. Det är en säljsignal, även om fallhöjden inte kan vara så stor med tanke på interventionsnivån. Men rekommendationen från den tekniska analysen är i alla fall att man inte bör ha en exponering mot vete där man förlorar pengar om priset faller. Novemberkontraktet slutade i fredags på 132.50 euro per ton.



USA har haft svårt att sälja något vete eftersom priserna ligger över de europeiska och ryska. GASC köpte vete i veckan. De köpte en last från Frankrike och fyra från Ryssland. Om sex veckor börjar Indien skörda. De väntas vilja exportera. Om 12 veckor börjar skörden i USA. Det tycks finnas en hel del vete kvar framförallt i EU och i USA inför skörden. I Argentina däremot, där skörden tycks bli hälften så stor som förra året, är situationen annorlunda. Förra årets skörd var den lägsta på 100 år. Det en gång så viktiga vetelandet Argentina kan nu faktiskt behöva importera vete.



Spekulanterna köpte tillbaka lite av sina sålda kontrakt, från rekordnivån förra veckan. Nu är det "bara" 73,731 kontrakt nettosålda, dvs 10 miljoner ton.



"Market impact" av en vändning i spekulanternas terminsposition, om den sker någorlunda snabbt är säkert ca +10 procent på priset.



Majs

Majspriset stöddes under inledningen avi veckan av uppgifter om etanolefterfrågan i USA, att den kan ta hand om hela överskottet av majsskörden. Mot slutet av veckan kom dock uppgifter från en USDA-konferens att efterfrågetillväxten framförallt på etanol kommer att vara svag. Majsterminerna slutade faktiskt veckan 1 cent lägre än fredagen innan.

De viktiga rapporterna framöver är Crop-rapporten den 10 mars och stocks/plantingsrapporten den 31 mars.



Raps

Rapsfröpriset har rekylerat ner från en toppnotering i veckan på nästan 300 euro för novemberkontraktet. Mot vete har priset dock blivit ännu dyrare.

Kvoten mellan priset på rapsfrö och veteterminer, alltså Nov raps / Nov-vete tangerade rekordnivån i veckan. Vi har studerat relationen i de senaste veckorna och rapsfröpriset har blivit allt dyrare i förhållande till vete. Visserligen finns en begränsning för hyr mycket raps som kan odlas uthålligt, men vi är nu på en extremnivå. Rekordet är att rapsfrö är 2.43 gånger dyrare än vete. Nu ligger relationen på 2.42. En relation på 2 är mer rimlig ur ett historiskt perspektiv. Vid ett vetepris på 123 borde priset på rapsfrö alltså kunna vara 246 euro per ton.

Vi tycker alltså att man allt annat lika, bör sälja rapsfrö nu. Eventuellt köpa vete samtidigt, om man inte redan "innehar" vete.



Sojabönor

900 cent har en attraktionskraft och det är troligt att marknaden vill testa den nivån igen. De rapporter som kommer från Sydamerika pekar på en stor och fin skörd. Brasiliens bönskörd är nu till 12 procent klar. Förra året så här dags var 8% klart och det historiska genomsnittet är 5%. Det betyder att Brasilien tar över som exportland nu efter USA. De bönor som finns i USA:s lager nu kommer att tynga priserna i Chicago.

Kina har varit stängt hela veckan, för det kinesiska nyåret och frågan är vad de kommer att göra när de kommer tillbaka.

Torbjörn Iwarson