Sälj inte spannmålen nu

Hur mycket som återstår att skörda beror på vartåt blicken riktas. Vissa har varit färdiga i veckovis medan andra nog får tröska på i någon vecka till. Utfallet måste överlag betecknas som kvantitativt gott, kvalitativt dock mindre överväldigande med framförallt spökande proteinhalter.

det i maltkornet där många landat en vacker gröda på 8-10 ton per hektar, men med alldeles för låg proteinhalt för att klara maltkornskraven. Resultatet blir en rätt smärtsam avräkning som foderkorn, ett avbräck på sisådär 45 öre per kilo.i pressen basunerats ut att Skåne väntade en katastrofskörd, en nyhet som mer passade rubriksättaren än verkligheten. Men, vissa har drabbats mycket hårt av den omtalade rödsoten med direkt katastrofala avkastningssiffror som följd. Lägg till detta årets superlåga skördesäsongspriser runt en krona per kilo så är katastrofen ett faktum.direktleveranspriser på spannmål kolossalt besvärande. Uppmaningen måste därför vara att inte sälja mer nu än att likviditeten klaras den närmaste tiden. Resten får på något sätt legolagras eller läggas i depå för dessa priser betalar knappt mer än de rörliga kostnaderna, och det är väl ändå ett mål att det mesta av de fasta kostnaderna och arbetet också ska täckas.från det hektiska skördearbetet: Det var tröske och som det rann på bra beslutades att gårdens påläggskalv, med nytt traktorkort, skulle skickas iväg med ett lass före kvällen. Väl hemkommen möttes påläggskalven av en väntande tröska och ett anklagande: "du kunne vell sjunnat daj better" (du tog lång tid på dig), varpå denne stött replikerade: "ja å ändå to ja motorvägen him".