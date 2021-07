Vete

Matif:s novembertermin steg med 5 procent i veckan. Chicago december föll däremot med 2 procent. EURUSD-växelkursen var i princip oförändrad. I fredags gick novemberterminen på Matif och gav oss en köpsignal. Chicago, däremot har en triangelformation, som är horisontell på nedsidan. En sådan brukar följas av nedgång efter ett brott på nedsidan, men det finns undantag. Vi behöver nog inte vänta så många dagar för att få svaret vart vetemarknaden ska ta vägen - upp eller ner.



Man kan notera att den senaste tidens uppgång i pris på Matif har skett samtidigt som omsättningen sjunkit. Enligt skolboken i teknisk analys indikerar detta att marknaden inte tycker att uppgången är "rätt". En "frisk" uppgång sker under stigande omsättning som vi såg under juli och även under april och maj. Även detta mönster är nu svårt att dra slutsatser om, eftersom skörden till stor del redan är prissäkrad och kanske är det hela förklaringen till varför omsättningen är lägre.

Novembervete på Matif står i 220.50 euro per ton och Chicago december i 200 euro per ton. Det är en ovanligt stor skillnad.



Det är två helt olika bilder av världsmarknaden för vete man får när man tittar på terminskurvorna för amerikanskt och europeiskt höstvete av ordinär kvalitet. I Europa har marknaden lagt sig i kraftig backwardation medan det i USA är contango.

Backwardation i Europa säger till lantbrukaren, sälj all spannmål i november. Och till köparna säger den, köp ingen spannmål i november, om du kan vänta, köp den på termin med senare leverans.



Priserna är höga och genom att prissäkra på Chicago ännu högre än på Matif för 2011 och 2012. Man får väldigt bra betalt för att odla vete enligt terminspriserna.



International Grains Council släppte sin augustirapport i veckan. Med tanke på vad vi redan vet var den inte så förvånande. Global veteproduktion väntas uppgå till 644 mt, mot 651 mt i julirapporten. Det är 33 mt lägre än förra året. Ca -30 mt känner vi igen som "konsensus" i marknaden, främst pga torkan i Ryssland. Konsumtionen räknar IGC med att den ska bli 657 mt, så att utgående lager per sista juni blir 184 mt, 13 mt lägre än förra året.



Man kan verkligen ifrågasätta om konsumtionen ska öka, när priset stigit med 72 procent på ett år och konjunkturuppgången försvagats såsom den har gjort.

Fokus de senaste tio dagarna har varit det myckna regnandet i norra Europa, som förvandlar kvarnvete till fodervete. Det befaras att hälften av Tysklands skörd blivit fodervete.



Fokus ligger också på den ihållande torkan i Ryssland som trots regn inte är fuktigt nog. Tiden för höstsådd har dock inte runnit ut. Putin sade i veckan, att Ryssland har mer än 9.5 mt spannmål i strategiska lager och 21 mt i carry-over från förra året. Om spannmålsskörden uppgår till 60 mt, finns det utrymme att exportera, men han förklarar att han fattade beslutet om exportstopp eftersom han inte vet hur det går med höstsådden och hur skörden blir 2011. Jordbruksministern Helena Skrynnik sade att om man räknar in vad som finns kvar på gårdarna i Ryssland var carry-over 25.8 mt och inte 21 mt. USDA släppte en uppdaterad prognos i torsdags om 41mt veteskörd i år i Ryssland (förra året 62mt).



En annan fråga i marknaden är om transportfaciliteterna för amerikanskt vete blir en flaskhals och om det då kommer att uppstå en bristsituation i världen pga det.



Skillnaden mellan svenska spotpriser och novemberterminen på Matif är mycket stor nu.

"Basis" är stor.

Priset på terminerna är attraktivt om man vill sälja.

Historiska studier visar att skillnaden mellan spotpris och terminspris är som störst mot slutet av augusti. Från slutet av augusti till november går skillnaden ihop med ca 10 procent.

Det går alltså att klämma ut en extra vinst (prissäkrad till de här terminspriserna) genom att lagra spannmålen fram till november och nu prissäkra genom att sälja terminskontrakt.

När man kommer fram till november, köper man tillbaka terminskontraktet och säljer sin spannmål spot.



Möjligheten att lagra spannmålen och att prissäkra på Matif är alltså värd ca 10 procent per år.



Vi anser att vetepriset på Matif fundamentalt, i förhållande till globala lager, borde kosta 175-180 euro per ton, men oron har inte lagt sig och marknaden är fortfarande orolig. Vi fick en teknisk köpsignal på Matifvetet i fredags. Å andra sidan skedde den under sjunkande omsättning, som ger indikationen att det är en falsk köpsignal.

Om även Chicago bryter upp i veckan, får vi anse att marknaden vill upp och testa årshögsta. Vi tycker ändå att mycket talar mot det, men man kan inte få rätt mot marknaden om den vill dit. Marknaden fokuserar enbart på vad som kan gå fel nu.



Raps

Rapsterminerna på Matif steg med 3 procent och hämtade därmed nästan igen föregående veckas prisfall på 4 procent.

Vi noterar att vi har sjunkande omsättning samtidigt som vi har stigande priser. Det brukar tolkas som ett svaghetstecken. Vill man se en uppgång som är stark, ska man se prisuppgången ske under stigande omsättning. Men det har varit ovanligt tyst den här veckan.

Intäkten beräknat på terminskontrakten för november 2011 ger även den här veckan vid handen att Matif-vete ger 17,3 procent mer än Matif-raps per hektar om man räknar med svenska avkastningssnitt.



Sojabönor

Novemberkontraktet på CBOT steg med 2 procent i veckan.

US crop ratings sjönk två procent till 64 procent Good/Excellent condition. Så här års förra året var det 69 procent, men det är bättre än normalårets 59 procent. 91 procent av plantorna har baljor, vilket är 1 procent sämre än normalt, men bättre än förra årets 83 procent.



Stora lager av sojaolja fortsatte att tynga Oil Share, som vi ser i diagrammet till höger på sojaolja / sojabönor.

Kina köpte mindre än vanligt i veckan som gick. Veckans export från USA var 168kt av gammal skörd, varav Kina tog 115kt och 824 kt av ny skörd varav Kina tog 175kt.



Majs

December-majs steg stängde veckan på oförändrat pris. 440 - 450 cent är, som vi nämnt ett viktigt motstånd.

I det nedre diagrammet till höger ser vi priset (röd) och den spekulativa positionen (blå). Vi ser att spekulanterna har lättat lite på sin väldigt köpta position. Kanske är det spekulanterna som tar hem vinsten vid 440 cent...

US crop ratings steg en procentenhet till 70 procent Good/Excellent, det var inte väntat av dem som spekulerar på högre priser.



BAGE estimerade den Argentinska arealen till 2.87 miljoner hektar, 9 procent mer än förra året. Sådden startar om två veckor. Det är torrt i västra Argentina. Den politiska oppositionen föreslog en successiv avveckling av exportskatten, men det återstår att se, eftersom exportskatterna på majs och sojabönor utgör 10 procent av statens inkomster.

440 och 450 cent är viktiga motståndsnivåer och med tanke på hur spekulanterna ligger, så tror vi att prisuppgången ebbar ut snart.



Grispriser

Lean hogs terminerna med avräkning i oktober föll med 3 procent, december föll med 2 procent och fortsätter därmed att sjunka för andra veckan.

Tekniskt ser det ännu svagare ut än vad det gjort tidigare, när säljare för tredje gången lyckades hålla tillbaka decemberkontraktet vid 75 cent. Omsättningen har också varit bra på sjunkande priser. Det tyder på att det är på nersidan som "dynamiken" finns.

Spotpriserna i USA flyttades ner vid mitten av veckan, vilket fick terminerna, i synnerhet de med förfall i år att backa.

För Eurex har vi flyttat till oktober istället för förfallande augusti. Där har priserna fallit av kraftigt i veckan.

Slutsats: Vi håller fast vid vår tro att priset kan ha toppat ur. Torbjörn Iwarson