Säker film prisas i USA

Tävlingen är världens största för beställningsfilm och För säkerhets skull tävlade mot över tusen filmer från tjugofem länder.



Den LRF-finansierade dokumentärfilmens engelska titel är On the safe side. Och på prisutdelningen knep den andraplatsen i kategorin Professional development and continuing education.



Filmen handlar om lantbrukare som har råkat ut för olyckor i sin vardag. Bland annat Göran Andersson (på filmomslaget) som mist benet i skördetröskolycka.



Varje år omkommer 10-15 personer i lantbruksolyckor i Sverige och många fler skadas.



Filmen är producerad av Johan Heurgren som tidigare vunnit pris för filmen Jag skulle bara, på samma tema.

- Det är extra roligt att vi vann pris med just den här filmen eftersom jag själv har ett stort intresse för jord- och skogsbruk. Säkerhet i lantbruket är ett viktigt ämne som ligger mig varmt om hjärtat, säger Johan Heurgren i en kommentar.



Filmen används i Säkert Bondförnufts kurser för lantbrukare. ATL.nu