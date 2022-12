Sågverksföretag redo att växa i öster

Sågverksföretaget Bergkvist-Insjön i Dalarna satsar stort på Kina.

Ökar snabbt

Kräver kontakter

– Det är på väg att bli ett nytt Japan, för oss i alla fall, säger vd Peter Eklund.Företaget har funnits på den japanska marknaden under många år men sedan tre år har även Bergkvist-Insjön ett säljkontor i Shanghai i Kina.Bergkvist-Insjön är ett gransågverk med en produktion på 360 000 kubikmeter. Under 2014 såldes 80 000 kubikmeter i Kina.Volymen har ökat snabbt, men den är fortfarande inte större än volymen till Japan.Men affärerna i Kina kräver många kontakter med kunderna. Därför har Bergkvist-Insjön anställt ytterligare en medarbetare vid sitt säljkontor i Shanghai.Av marknadsavdelningens sex anställda finns därmed hälften i Insjön och hälften i Shanghai.Numera är kunderna mycket noga med vad de vill ha och vad de inte vill ha.– Under den tid tre år vi varit där har marknaden utvecklats. Det ställs höga krav på produkten i dag.Trävarorna från Bergkvist-Insjön går huvudsakligen till interiörprodukter i Kina.