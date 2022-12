Sadelstölder för miljonbelopp i Stockholm

Stöldvågen inleddes i början av september och pågick till i mitten av oktober. Under den tiden begicks 13–15 inbrott i stall och ridskolor i södra Stockholm. Värst utsatta var Södertälje, Botkyrka, Haninge och Nynäshamn.

Flera inblandade

Fraktas utomlands

Över en miljon kronor

"Det är fruktansvärt"

Varnar hästägare

Den 7 oktober stoppade polisen en misstänkt gärningsman som var på väg till färjeläget i Nynäshamn med stulet gods i bilen. Polisen misstänker att han skulle föra ut bytet till Baltikum. Mannen greps och åtalades för stöld och häleri.Men stölderna fortsatte även efter att mannen satt frihetsberövad, varför flera personer måste vara inblandade i inbrotten.– Med tanke på mängden stöldgods så är det säkert fråga om flera gärningsmän, säger Max Åkerwall, lokalpolisområdeschef i Haninge-Nynäshamn till ATL.nu.Polisen tror att stöldgodset fraktas utomlands. Dels på grund av mannen som greps på väg till färjeläget, men också på grund av risken för att bli upptäckt.– Vi ser inte att man har möjlighet att avsätta den här kvantiteten i Sverige med tanke på de nätverk som finns mellan stall och ridskolor. Man är väldigt snabb med att larma varandra.Han bedömer att värdet på det totala stöldgodset uppgår till över en miljon kronor.– Det är min kvalificerade gissning. Enskilda sadlar kan vara värda 20 000–30 000 även i begagnat skick.Nyligen hittades ett 15-tal sadlar ute i skogen i Sorundatrakten och arbetet pågår med att lokalisera ägarna. Det är oklart varför sadlarna låg där de gjorde.– Min gissning är att någon skulle hämta upp dem där, säger Anna Palm vid Södertörnspolisen.Men även norra Stockholm har drabbats av stölder under hösten.Natten mellan den 15 och 16 oktober hade ridskolan Rimbo Ryttare besök av tjuvar som bröt upp en bakdörr i stallet och sågade hål i väggen in till sadelkammaren. Bytet blev fem sadlar, fyra träns, Ipads, tre datorer, två telefoner, en skrivare, kontanter, verktyg, knivar, sågar, kapmaskiner, hörselskydd och sju nyinköpta täcken – till ett värde av över hundra tusen kronor.Nu hoppas ridskolan få tillbaka pengar på försäkringen.– Det är fruktansvärt. De som drabbas är barn och ungdomar. Jag känner ändå att det var väldig tur att ingen häst kom till skada, det är väldigt läskigt att de bryter sig in till hästarna, säger ridskolechef Sara Forsberg.Ridskolan har aldrig haft inbrott tidigare och har vidtagit åtgärder för att det inte ska hända igen.– Vi har kopplat in Securitas. Vi har larm och övervakningskameror.Södertörnspolisen råder alla hästägare att sätta ordentliga lås på sina sadelkammare. Och om oturen är framme är det viktigt att ange så många detaljer som möjligt i sin stöldanmälan.– Det är bra om man kan säga mer än att det är en brun ponnysadel. Alla detaljer som gör att det går att särskilja sadeln är bra, som märke och storlek. Man kan även fotografera och dna-märka sadeln, säger Anna Palm på Södertörnspolisen.