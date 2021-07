Säd maldes även för 30 000 år sedan

Fynd av mjölrester har hittats på stenredskap från Italien, Ryssland och Tjeckien. Dessa har använts som mortlar och är cirka 30 000 år gamla, skriver den finländska nyhetsbyrån FNB.



I en artikel i Proceedings of the National Academy of Sciences, skriver forskare att våra förfäder från den tiden uppenbarligen inte var rena köttätare. Fynden visar att de kompletterade sin kost med vegetabilier. Fröna de malde kom dock från vilda gräs och örter. Jordbruket uppstod nämligen först 20 000 år senare.