SAC uppdaterar sin robot

MALMÖ (ATL)

Flera komponenter som tidigare sattes ihop på plats byggs nu ihop i fabrik.



-Det blir mycket snabbare installation, säger Johan Larsson, chef för SAC Sverige.



Även managementsystemet är uppdaterat för att vara mera överskådligt.





Standardkomponenter

Ska hålla i längden

SAC har valt att använda mycket standardkomponenter i stället för att uppfinna allt själva. Roboten är i grunden en av de vanligaste industrirobotarna från japanska Motoman. Bara i Sverige uppges den finnas i 6 800 exemplar ute på industrierna.Man har också en Windowsbaserad dator som sköter systemet. Att använda standardkomponenter ska ge kortare stopp och lägre servicekostnader genom god tillgång på reservdelar.Man försöker också hålla systemet bakåt kompatibelt.-Det ska inte vara värdelöst om fem år, säger Johan Larsson.En robot kan serva upp till två mjölkbås. Korna identifieras via radiomärkningar i öronen. De får kraftfoder under mjölkningen och systemet håller koll på hur avkastningen sett ut de senaste tio mjölkningarna och doserar efter det.Nya kor som ska in i systemet får ett eget id-nummer och sedan är det i princip bara att släppa in dem.-Man matar in grundinställningarna och sedan sköter roboten resten.Första visningen i Sverige gjordes förra veckan på Milamässan i Malmö. Ett exemplar var dittills sålt. Hans Dahlgren