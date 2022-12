Så stod de emot handels prispress

Priset på färskpotatis höll sig till skillnad från i fjol på en hög nivå ända fram till midsommar i år.

Dödens vecka

Inte ger efter

Brist på potatis

- Istället för att sjunka kraftigt låg priset på 6,50 kronor per kilo i midsommarveckan, säger Lisa Andrae, verksamhetsledare på Potatisodlarna till ATL.Även under den så kallade ”dödens vecka”, efter midsommar då få affärer brukar göras, låg priset på mellan 5 kronor och 6,50 kronor per kilo, tillägger hon. Priserna hon refererar till gäller inklusive förpackning i 200 kilo oktabin.- Odlarna har i år fått betalt för sina kostnader på ett annat sätt än de är vana vid, kommenterar hon.Mycket talar nu för en gynnsam prisutveckling när det gäller försäljningen av sommarpotatisen och sedan vinterpotatisen.Lisa Andrae hoppas att odlarna lyckas hålla fast vid en högre prisnivå och inte ger efter för handels prispress.I år har Potatisodlarna tillsammans med föreningen Sydsvensk färskpotatis nästan dagligen skickat ut marknadsinformation om prisläget till odlarna.- Utan marknadsinformation är det mycket svårare att hålla emot när handlarna kommer och säger att de vill köpa väldigt billigt, påpekar hon.Det högre prisläget har också flera andra orsaker. Framför allt handlar det om den kyliga våren som gjort att det varit brist på färskpotatis i hela Europa.Föreningen Potatisodlarna bildades tidigare i våras av Skånes potatisodlare.Ambitionen för föreningen är att samla alla potatisodlare i Sverige oavsett inriktning för att främja odlingen av kvalitetspotatis och stärka sammanhållningen i den krympande yrkeskåren.- Vi brinner alla för vår odling och vill kunna tjäna pengar på den. Det har varit många röda bokslut och det går inte att hålla på på det här sättet, konstaterar Lisa Andrae, under ett seminarium på Borgeby fältdagar.