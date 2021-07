Hej Kerstin! Det finns flera sätt att skjuta upp beskattningen vid en skogsavverkning, det är genom skogsavdrag och skogskonto. Det gäller att sätta sig in i reglerna och planera för flera år framåt i tiden.

Man får göra skogsavdrag under hela den tid man äger en skogsbruksfastighet. När man säljer ska avdraget återföras till beskattning.

Ett annat sätt att jämna ut stora skogsinkomster mellan åren är att sätta in pengarna på ett särskilt bankkonto, ett skogskonto. Beloppet som sätts in är skattefritt så länge det finns på kontot. När pengarna tas ut ska de beskattas.

Man får göra avsättning till skogskonto samtidigt som man utnyttjar skogsavdraget. Men insättningen på ett skogskonto får inte leda till att det bli underskott i deklarationens NE-blankett. Det är inte ovanligt att nyblivna skogsägare råkar sätta in för stor del av intäkten från en avverkning på skogskonto.

När man sätter in pengar på skogskonto får man alltså uppskov med att beskatta sin skogsintäkt. Oregelbundna skogsintäkter kan på så sätt jämnas ut under flera år. Man får behålla pengarna på skogskontot i maximalt tio år.

Man kan bara ha ett skogskonto per år och det är viktigt att komma ihåg att sätta in pengarna senast den dagen då inkomstdeklarationen ska lämnas in till Skatteverket.