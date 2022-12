Så ska upphandlingen snabbas på

Överprövningar är en viktig del av rättssäkerheten vid upphandlingar.

Får 90 dagar på sig

Drabbar allmänheten

Dialog ska lösa problemen

Samtidigt innebär överklagandet att hela upphandlingsprocessen stannar upp, eftersom varken leverantör eller myndighet vet när och om något kontrakt kan undertecknas, konstaterar regeringens utredare, förre kammarrättslagmannen Christer Sjödin.Överprövningsutredningen, som nu har överlämnat sitt slutbetänkande till civilminister Ardalan Shekarabi, föreslår en tidsfrist på 90 dagar för förvaltningsrätternas handläggning.Den vill också införa ett skyndsamhetskrav för att sätta fart på domstolarna och få till stånd effektivare upphandlingar.Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter cirka 600 miljarder kronor om året, enligt siffror från Konkurrensverket. Allt från blyertspennor till sjuktransporter, livsmedel, entreprenadtjänster och infrastruktur måste handlas upp.Men det händer också att berörda parter är missnöäjda med utfallet av upphandlingen. Bara under 2013 överprövades drygt 2 500 ärenden i landets förvaltningsrätter.Systemet med upphandlingar inklusive överprövningssystemet handlar, enligt utredningen, inte bara om att skydda leverantörer som anser sig förfördelade.Det handlar också om att säkerställa att stat, kommuner och landsting kan tillhandahålla varor och tjänster i form av exempelvis läkemedel, livsmedel och transporter."Konsekvensen av ett system där överprövningar stoppar upp och fördröjer upphandlingar under en längre period drabbar ytterst allmänheten", skriver utredaren.Överprövningsutredningen föreslår därför en påtalandeskyldighet. Det går ut på att leverantörer måste påpeka eventuella brister i upphandlingsunderlaget innan halva anbudstiden gått ut.På så sätt ska parterna uppmntras till en dialog som i bästa fall gör att fel och brister kan rättas till i tid och antalet överprövningar därmed minskar.Utredningen vill också göra det svårare att åberopa nya omständigheter under rättsprocessen.Exempelvis ska en part endast få ta upp nya bevis i kammarrätten om den kan visa att dessa uppgifter inte har kunnat åberopas i lägre instans.Utredningen förslår däremot inte något införande av avgifter för att ansöka om överprövning eller ansvar för motpartens processkostnader.