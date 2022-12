Så ska konkurrensen gynnas

- Enligt vår uppfattning bör man utgå från de direktiv som gäller på EU-nivå. Ska särregler finnas bör de ligga så nära EU:s nivå som möjligt, säger regeringens särskilde utredare Rolf Annerberg.

Vill ha ökad flexibilitet

Nya driftsformer

Goda exportmöjligheter

Dörren inte stängd

Utredningen har tagit fasta på att svenska särregler bidrar till ökade kostnader för jordbruket.Utgångspunkten är att svenska jordbruks- och trädgårdsföretag ska verka under villkor och regler som är i paritet med konkurrentländerna.Rolf Annerberg anser att de regler som finns ska kunna tillämpas på ett vettigt och flexibelt sätt - och vid behov justeras.Djurskyddsreglerna är ett exempel som utredningen lyfter fram.- Vi vet ju att djurskyddsdebatten ibland är väldigt emotionell. Det har jag stor förståelse för. Atityder till djur är helt annorlunda i vårt land än i många andra länder. Min uppfattning är dock att en del av dessa regler är gamla och borde ses över. Man borde titta på dem och se om de fortfarande är relevanta, säger Rolf AnnerbergHan besöker på tisdagen SLU Alnarps jordbruks- och trädgådsdag, där han under förmiddagen lättade lite på förlåten kring den utredning som ska presenteras för landsbygdsminister Sven-Erik Bucht den 5 mars.När det gäller produktion och företagande anser utredningen att det finns ett klart utrymme för förbättringar vad gäller effektivitet, entreprenörsskap och lönsamhet.Nya drifts- och företagsformer behöver utvecklas för att stötta investeringar, förbättrar kapitalförsörjningen och skapar förutsättningar för långsiktigt starka företag.- Två företag som verkar under likartade villkor kan ha helt olika lönsamhet. Det hänger ihop med människorna, alltså de som lever och verkar på gårdarna, säger Rolf Annerberg.Utredningen har även tittat på hur det svenska jordbrukets och trädgårdsnäringen ska kunna hävda sig på en internationell arena.En tydligare marknadsorientering, med utvecklade strategier och ökat konsumenttänk är avgörande, enligt utredningen.- Det är viktigt att få fram fler nya produkter och innovationer, säger Rolf Annerberg.Han är övertygad om att Sverige har stora möjligheter att öka exporten.– Vi har väldigt goda förutsättningar, med hög kompetens och en säker produktion, vilket är vikgit på många exportmarknader, säger han.Utredningen vill även se en forskning och utbildning som stödjer tillväxt, en ökad samverkan och kunskapsförsörjning.Rolf Annerberg vill i övrigt inte gå närmare in på vad utredningen kommit fram till eller vilka konkreta förslag som ska presenteras i mars.- Vi ska ju rapportera till vår uppdragsgivare i första hand. Utredningen är inte heller helt färdig. Vi har inte stängt dörren helt, utan kan fortfarande ta emot idéer och uppslag, säger Rolf Annerberg.