Så ska FN hjälpa fattiga bönder

Det är FN:s jordbruksorganisations FAO och biståndsorganisationen We Effect som har skrivit nytt avtal och inleder ett samarbete för att hjälpa utsatta bönder.

FAO: s generaldirektör José Graziano da Silva skrev under avtalet med We Effect i Stockholm i dag. Samarbetet ska pågå under en treårsperiod och innebär stöd till skogs- och jordbruksorganisationer i Bolivia, Guatemala, Kenya, Malawi, Myanmar, Nicaragua, Vietnam och Zambia.Bristande lagstiftning och rättskipning gör att bönderna står under ständigt hot att förlora sina marker och skogar. De saknar ofta även nödvändig utbildning och kunskap för att kunna öka inkomsterna från sina jordbruk. Det skriver We Effect i ett pressmeddelande.