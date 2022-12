Så påverkar storbranden marknaderna

Danske Bank har räknat fram att knappt 13 000 hektar brandskadats, inklusive småbränder utanför brandområdet.

En översiktlig bedömning är att strax under 9 000 hektar är produktiv skogsmark där det i dagsläget inte planeras några naturvårdsavsättningar.Enligt bankens beräkningar frigör branden 1,4 miljoner skogskubikmeter (m3sk) virke på den här ytan. Timmervolymen blir cirka 600 000 kubikmeter fast mått under bark (m3fub) och volymen energived knappt 800 000 m3fub, motsvarande 1,6 terawattimmar (TWh).Banken bedömer att den ökade mängden energived får en mycket stor regional marknadspåverkan.I hela Mälardalen har värmeverken en ungefärlig förbrukning av drygt 1 TWh skogsbränsle per år. Om alla värmeverk i Mälardalen ställde om till enbart brandskadade volymer skulle de rent hypotetiskt ha bränsleförsörjningen tryggad i 1,5 till 2 år.Marknadspåverkan är lokal, eftersom bränsleveden är mycket känslig för transportkostnad i det här prispressade läget. I nyhetsbrevet uttalar sig Jens Nerén, bränsleinköpschef på Mälarenergi.Han tycker att det allra vikigaste nu är att skapa funktionella terminalytor och möjliggöra lagring av veden under flera år. "Då jämnas flödet ut och vi förstör inte värden för markägarna", säger Jens Nerén i Skog & Ekonomi.För skogsfastigheter kommer branden att innebära en viss regional prispåverkan. Banken tror att priset på skogsfastigheter påverkas i två riktningar efter branden.Oskadade fastigheter i regionen går sannolikt upp i pris. Skadade fastigheter sjunker troligtvis dramatiskt i pris.Banken beskriver att prisreduktionen varierar med hur stor del av fastigheten som skadats. När den skadade andelen är under cirka 30–40 procent av total markareal får man i princip ett nollvärde för kalmarken.Om den skadade delen överstiger cirka 30–40 procent inträder en kalmarksprissättning. Den är troligtvis mycket låg, enligt banken. En gissning är 10 000–15 000 kronor per hektar när marken inte är planterad eller på annat vis försedd med ny skog.Även marknaden för körning med skogsmaskiner kommer att påverkas i viss grad.Danske Bank förklarar att det kommer att samlas en stor mängd avverkningsresurser i området och att det sannolikt ger en viss brist i de områden som ligger runt omkring brandområdet.