Hur påverkas mitt företag av det nya EU-stödet?

EU-stöden har ibland fått alltför stor betydelse i många företag. Stöden är en del av intäkten, men det är viktigare att fokusera på att ha riktigt bra produktion. Dessutom är det roligare att jobba med att höja produktionen då den skapar möjlighet att få bra lönsamhet. Det är också lättare att påverka den egna produktionen än att ändra EU-reglerna.

När det gäller de nya reglerna för EU-stöden är det ännu så länge bara ett förslag som figurerar i media. Det kan fortfarande bli ändringar i hur det kommer att tillämpas i Sverige. Vi räknar redan nu med att stödrätterna kommer försvinna från 2023. Direktstöden sjunker och flyttas till mer miljöinriktade åtgärder. Det nuvarande förgröningsstödet kommer att vara ett grundvillkor för att erhålla EU-stöd. Det är fortsatt stort fokus på miljögynnade åtgärder, däremot är utformningen av dessa fortfarande lite oklara. Stöden för betesmarker, miljögynnande åtgärder och djurstöd kommer troligen att öka ytterligare. För en ren växtodlingsgård som enbart har grundstödet är bedömningen att det blir cirka 30 procent lägre stöd än i dag.

Produktionskostnaderna har ökat kraftigt under hösten vilket gör att det är viktigt att optimera produktionen med rätt insatsmedel. Just nu är priset högt på spannmål och oljeväxter vilket innebär att det är viktigt att prissäkra en del av spannmålsskörden så att du kan räkna ut hur du ska gödsla beroende på när du har gjort dina gödselinköp. Kostnaden för gödsel till höstvete har nästan fördubblats vilket innebär en ökning med cirka 2 000 kr/ha. Med den ökning på produktionskostnader som vi har haft under året är det mer intressant att prissäkra. För den del som du säljer på hösten är 50 procent av beräknad volym ett bra riktvärde. Priset är nu knappt 2 kr/kg vid skördeleverans vilket är en 25-procentig ökning på priset jämfört med 2020.

Räkna ut produktionskostnaderna för de olika grödorna som du odlar för att få bättre kontroll på din växtodling. Hur kostnadsutvecklingen blir under 2022 är nästintill omöjligt att förutsäga då vissa prishöjningar beror på att det är en maktkamp mellan vissa länder. Vissa grödor kräver mera insatser för att ge bra avkastning. Jämför vilka alternativa grödor som är möjliga utifrån dina egna förutsättningar. Nästa odlingssäsong kommer ge stora skillnader i täckningsbidrag hos lantbrukarna, det blir mer beroende av grödval och när inköp och försäljning har gjorts.

Även spannmålspriset är svårt att förutsäga. Det troliga är att det kommer sjunka till 2022 om odlingen kvarstår i samma omfattning – men minskar odlingen kan vi få ett fortsatt högt pris så länge gödselpriserna är höga.

Eleonore Wallin

Företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland