Så många tamdjur dödades av varg

Totalt attackerades 591 får, 28 nötdjur och två hästar vid 177 olika angrepp.

Angrepp i stället för individer

Milljonbelopp i ersättning

Värmland sticker ut

Av dessa dog 491 av sina skador, medan resten skadades eller försvannn, enligt en rapport från Viltskadecenter.Vargen stod för 70 angrepp som dödade sammanlagt 422 djur, eller 68 procent av det totala antalet.Lodjur svarade för 83 angrepp, björn för 22 och örn för två."Vid förvaltning av stora rovdjur är det mer ändamålsenligt att förhålla sig till antal angrepp från olika rovdjur än summan av antalet djur som angripits, eftersom den senare kan variera väldigt mycket", skriver Viltskadecenter i rapporten.Vargen stod även för flest rovdjursattacker mot hundar under fjolåret - 42 av totalt 56 stycken.Även i detta sammanhang sticker Värmland ut, med klart flest registrerade angrepp.Landets länsstyrelser betalade ut sammanlagt 6,3 miljoner kronor till förebyggande rovdjursåtgärder.Staten betalade samtidigt ut 705 000 kronor för konstaterade skador orsakade av rovdjur.Antalet vargangrepp mot tamdjur har legat på en relativt stabil nivå under de senaste åren.Vargen stod även för flest rovdjursattacker mot hundar under fjolåret - 42 av totalt 56 stycken.Även i detta sammanhang sticker Värmland ut, med klart flest registrerade angrepp.