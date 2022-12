Så får du pengar från Mjölkkronan

Sedan den 21 september kan Icas kunder bidra med en extra krona när de köper vissa mjölkpaket och ostar i butikerna. En krona per enlitersförpackning går till svenska mjölkbönder.

Åkte in med blanketten

"Inga större problem"

Hittills har Mjölkkronan fått in 3,3 miljoner kronor. Kampanjen ska pågå i ett halvår. Ica och LRF har räknat med att få in cirka 75 miljoner kronor till krisdrabbade mjölkbönder.Men att få del av Mjölkkronans pengar från LRF konsult är inte det lättaste. Många stöter på tekniktrassel när de ska scanna eller omvandla avräkningen till en pdf-fil som sedan ska mejlas in. Detta ska enligt LRF konsult göras senast den 21 oktober.– Risken att missa pengar är stor eftersom de flesta har fullt upp med det vanliga jordbruksarbetet så här års, säger Inga Lill Andersson som är mjölkbonde i Östergötland.Själv fick hon ta bilen tre mil från Borensberg till Linköping för att lämna in sin avräkning till LRF konsult.– Jag ringde dem och fick rådet att åka in eftersom septemberavräkningen ska scannas och skickas som pdf-fil. Men alla mjölkproducenter vet inte hur man scannar in och förvandlar en fil till pdf, säger hon.Inga Lill driver Facebookgrupperna "Slutet är nära. Hjälp! Svenska mjölkbönder utrotningshotade!" och "Kotrivsel". Nu har hon fått tydligare instruktioner om hur man lämnar in sin avräkning till LRF konsult (Observera att e-postadressen i pdf-en är felstavad) och vill dela med sig av dem till andra. Allt så att andra ska undvika det trassel hon själv upplevt.– Jag vet att många mjölkbönder nu är så knäckta att de inte ens orkar mer än det nödvändigaste. Blotta tanken på att någon kan missa pengar är vidrig, säger hon.Linda Ternstedt som är pressansvarig på LRF konsult säger att hon inte hört om några större problem.– Jag vet att vi har lagt mycket omsorg med att få ut tydliga instruktioner kring det här. Men det där digitala kan vara knepigt, säger hon.– Personligen har jag inte hört om några större problem, men det finns säkert frågetecken. Skulle det vara så att det inte fungerar så får man hjälp av oss, säger hon. Här finns all information från LRF konsult om Mjölkkronan