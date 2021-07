Så bör flytgödseln hanteras

Efter ett treårigt projekt har forskare vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik samt SLU dragit ett antal slutsatser kring hur flytgödsel, från både gris och nöt, ska hanteras på miljömässigt bästa sätt.



En slutsats är att gödsellagring under sommaren bör undvikas i möjligaste mån eftersom utsläppen av framför allt metan ökar med stigande temperatur. Bäst är alltså att harva ner gödseln i såbädden under våren. Lagring bör ske under tak eller plastduk hellre än under halm. Anledningen är att halmsvämtäcke kan ge lustgasutsläpp vid ogynnsamma förhållanden.



Även hur flytgödseln sprids på åkrarna har betydelse för växthusgasutsläppen.

- Ju fuktigare, desto mer lustgasutsläpp, säger JTI-forskaren Lena Rodhe i en kommentar.



När svinflytgödsel harvades ner i en torr såbädd minskade utsläppen av lustgas jämfört med spridning på markytan. När däremot nötflytgödsel myllades ner i fuktiga strängar i vall ökade lustgasutsläppen något jämfört med när gödseln spreds på ytan.



De samlade rönen om växthusgaser i stallgödsel kommer att presenteras i häftet JTI Informerar till hösten.ATL.nu