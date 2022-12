Så blir SD:s budget på gården

Fredrik Andersson och Maria Bohman Andersson driver mjölkproduktion på Silarps Gård i Dalum norr om Ulricehamn. När de sätter sig ned och räknar konstaterar de att SD-förslagen skulle förstärka deras räkenskaper med 400 000 kronor per år om de blev verklighet.

"Slimmad arbetssituation"

36 kubikmeter diesel

Fyra anställda

Fel sida landsvägen

Vill se minskad byråkrati

– Det skulle naturligtvis göra en väldig skillnad i likviditet. Vi tar tillsammans ut 40 000 i månaden i lön och med tanke på hur mycket vi jobbar så är det inte speciellt mycket. Med långa arbetsdagar, jobb varje helg och en veckas semester per år borde vi tjäna mer än vad vi skulle kunna göra som anställda, tycker Fredrik Andersson.– Vi klarar oss men har extremt slimmad arbetssituation. Om vi fick de här marginalerna skulle min högsta önskan var att kunna ha ytterligare en anställd, tillägger Maria.Gården förbrukar cirka 36 kubikmeter diesel om år trots att tjänster som fastgödselspridning, sådd, tröskning och packning av plansilo hyrs in. Med dieselåterbäring på dansk nivå skulle drygt 120 000 kronor stanna kvar i företaget.– Dieseln är fortfarande fruktansvärt dyr och så fort du startar traktorn tillkommer maskinkostnader. De som tror att högre återbäring leder till ökad förbrukning vet inte vad de talar om, menar Fredrik.Företaget har fyra anställda inklusive Fredrik och Maria. Slopandet av den allmänna löneavgiften för småföretag skulle ge 106 000 kronor per år.Förslaget om avdragsgilla sjuklönekostnader spelar mindre roll eftersom Silarps Gård nästan inte har någon sjukfrånvaro. För Fredrik och Maria med 140 mjölkkor skulle detta ge ett plus på 397 000 kronor.De räknar med att de tappar 3 liter på ko och dag under de tre månader som betesdriften pågår. Gården levererar till Falköpings Mejeri och kalkylen bygger därför på ett mjölkpris på 3 kronor.– Av praktiska skäl går vår kor på naturbeten eftersom åkrarna ligger på fel sida landsvägen. Utöver produktionstappet ger betesdriften också mer sjukdomar, säger Fredrik Andersson.Förutom reformerad beteslagstiftning och sänkta skatter eller avgifter tycker han att politikerna ska jobba för att minska byråkratin för lantbrukarna. Fredrik Andersson säger sig inte ha märkt något av de förenklingar som förre landsbygdsministern Eskil Erlandsson brukade skryta om.Anders Forsberg, landsbygdspolitisk talesperson för SD, blir själv positivt överraskad av utfallet på gårdskalkylen.– Vi måste visa vilka möjligheter som vi kan ge landsbygden om vi satsar. Detta har varit högprioriterat i vårt budgetarbete och vi har försökt göra det så trovärdigt som möjligt, säger Anders Forsberg.