Ryssland påverkar Danish Crowns resultat

Resultatet uppgick till 1 656 miljoner danska kronor, att jämföra med 1 583 miljoner kronor under föregående period.

I nivå

Restbetalning

Rörelseresultatet försämrades däremot något. Från 2 018 miljoner danska kronor till 1 995 miljoner kronor under det brutna räkenskapsåret 2013/2014.Året har präglats av det ryska importstoppet.Omsättningen uppgår till runt 58 miljoner danska kronor, vilket är i nivå med föregående räkenskapsår.Koncernens representantskap godkände på onsdagen om efterlikvid till bolagets ägare på 90 öre per kilo för slaktgrisar, 80 öre per kilo för suggor och 150 öre per kilo för kalvar och kreatur.Totalt utbetalas 1 218 miljoner danska kronor till ägarna i kooperationen.- Som slaktgrisproducent gick man in i det här året med förväntningar om rimlig intjäning. Men situationen i Ryssland har lett till en kraftig nedgång i noteringen, och det påverkar i extrem grad ekonomin i landet, säger ordförande i Danish Crowns styrelse i en kommentar till resultatet.Han säger sig vara nöjd med resultatet med tanke på utmaningarna under räkenskapsåret.