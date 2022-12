Ryssland inför ny exportskatt

Det är Rysslands jordbruksdepartement som föreslår en ny exportskatt. Något som behövs för att skydda inhemska uppfödare från stigande foderkostnader, hävdar myndigheten.

Minskad export

Om skatten blir verklighet ska den införas från och med 1 juli, uppger Agra-Net. Exportskatten kommer att vara minst 1 rubel per ton och kan bli högre om kontraktspriserna stiger över 220 dollar per ton.Den förra exportskatten infördes i februari och togs bort för sex veckor sedan. Under den perioden minskade Rysslands export av spannmål med 25 procent jämfört med samma period förra året, enligt ryska jordbruksministeriet.