Ryskt stopp kan bli spiken i kistan

– Vi ser en risk att många mjölkföretag får problem med likviditeten för att klara den dagliga driften. De kan tvingas ta kortfristiga leverantörslån för att klara inköp av foder och andra förnödenheter, säger Fredrik von Unge, näringspolitisk chef på LRF Mjölk, i ett pressmeddelande.

Hann inte hämta sig

Bekräftar dyster bild

Tufft på gårdsnivå

Det ryska importstoppet kom i sämsta tänkbara läge. Många mjölkföretag har inte hunnit betala av sina skulder från kriserna 2012 och 2013, när lönsamheten senast var dålig.Perioden med höga avräkningspriser varade inte tillräckligt länge för att alla företag skulle hinna hämta sig. De går nu in den nya svackan med en redan pressad ekonomi, konstaterar LRF MJölk i sin nya mjölkekonomirapport .Sjunkande intäkter i kombination med stigande kostnader gör att mjölkföretagens ekonomi väntas bli ansträngd under hösten.Nettot mjölkintäkt minus foderkostnad liger i september runt 1,70 kronor per kilo ECM (energikorrigerad mjölk) för ett typiskt mölkföretag med konventionell produktion. Det är 14 öre mindre än för ett år sedan, 32 öre mindre än för ett halvår sedan, enligt rapporten.För en ekobonde blir nettot mjölkintäkt minus foderkostnad 2,05 öre per kilo ECM, vilket är 18 öre mindre än för ett år sedan, eller 39 öre mindre på ett halvår."Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader", skriver LRF Mjölk.Mjölkekonomirapporten bekräftar därmed förra veckans mejerimarknadsrapport, som gav en mörk bild av läget på den internationella marknaden.Även på gårdsnivå ser det tufft ut. Totalt har det internationella mjölkpriset sjunkit med 45 procent sedan i början av februari.Betalningen som de svenska mjölkföretagen får för sin mjölk följer den internationella marknaden och väntas fortsätta sjunka ytterligare under hösten.LRF Mjölk anser, som ATL tidigare berättat, att statliga lånegarantier skulle kunna hjälpa företagen att ta sig igenom den värsta perioden. Högre interventionspris och snabbare exporttillstånd är andra sätt att lindra krisen, enligt organisationen.Kraven framfördes vid ett möte med landsbygdsminister Eskil Erlandsson i förra veckan, men några löften kunde han inte ge.