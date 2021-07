Ryskt potatisbehov rör till

Den ryska potatisimporten har tiodubblats sedan förra året. I oktober importerades 47 171 ton, tio gånger så mycket som i oktober 2009. Även kostnaden har drygt tiodubblats, från 1 172 miljoner euro förra hösten till 12 574 miljoner euro i höst.



Hela den ryska skörden uppskattas nu till cirka 20,6 miljoner ton potatis, en tredjedel lägre än förra året, skriver Potato Markets Bulletin.



Cirka 2,5 miljoner ton kommer att behöva importeras. Större delen av den ryska potatisen hämtas från mindre husbehovsodlingar, i år cirka 17,4 miljoner ton.



I dagsläget är Nederländerna den största aktören som säljer potatis till Ryssland, redan nu har tiotusentals ton potatis skeppats i väg. Även Belgien vill sälja potatis österut men efter höstens nematodproblem i belgisk potatis så krävs tvättad och certifierad potatis. Några ryska importlicenser för belgisk potatis har dock ännu inte utfärdats.



Det ryska behovet av potatis har även satt fart på handeln inom Europa. Den europeiska potatisindustrin skakas av insikten att en hård konkurrens om råvaran väntar. Nederländerna köper till exempel in belgisk potatis, för cirka 2,75 kronor per kilo, dock inte avsedd för den ryska marknaden. För det ändamålet köps i stället potatis från norra Frankrike.



Ryssland i sin tur rapporteras söka över hela världen för att fylla landets stora behov av potatis. Grossistpriset lär ligga över sex kronor per kilo. Marianne Persson