Ryska satelliter hjälper jordbruket

Företaget Dataväxt kommer exempelvis under hösten att uppgradera alla sina basstationer för RTK-korrektion så att de även klarar signaler från Glonass. Genom att använda fler satelliter än gps-systemets 30 får man en mera exakt signal och mindre risk för stillestånd.



I det ryska systemet finns 19 satelliter. Även det är i grunden ett militärt system som började byggas under sovjettiden. De senaste åren har det rustats upp och kompletterats med fler satelliter. Det är inte ett heltäckande system men har en lite bättre täckning på nordliga breddgrader än vad gps har.



EU bygger just nu ett eget satellitnavigeringssystem kallat Galileo. Det kommer att bestå av 30 satelliter och ska vara fullt användbart i slutet av 2013. Hans Dahlgren