Rysk torka kan leda till exportskatter

Vete

Novemberterminen nådde nästan 180 euro per ton, som jag nämnt som en övre gräns för den här uppgången, eftersom det var en tekniskt viktig nivå år 2008, när priset var på väg ner. Många kommer ihåg 180 euro.



Det märkligaste i marknaden just nu är att Matif har hamnat i backwardation efter maj nästa år (dvs terminspriserna från och med augusti 2011 ligger lägre än för maj 2011). Detta har inte inträffat för Chicagovetet. Jag tolkar det som ett uttryck för den europeiska marknadens omognad. Det är självfallet ett tillfälle att "go all in", dvs sälja maj 2011 och köpa november 2011. Vill man vara försiktig kan man göra det omvända i Chicago. Jag skulle tro att det är näst intill helt säkert att tjäna pengar på detta.



Orsaken till förra veckans häftiga prisuppgång var torka, i Europa men främst i Ryssland, där torkan är den värsta på 130 år. Medvedev sade att landet måste "komma på hur man ska rädda åtminstone en liten del av skörden". Jordbruksdepartementet försäkrade å sin sida att det "inte skulle bli någon brist". Det här tolkade alla som att det kommer exportskatter (som för tre år sedan).

Som vi marknadsekonomer förstår, även i Sverige, är det en kortsiktig räddning, men helt fel om man är orolig för utbudet. Ett påtvingat artificiellt lågt pris till producenterna stimulerar inte utbudet, det dödar det. Den här analysen i sig, bidrog till att driva upp priset på världsmarknaden. Om exportskatt införs kommer det naturligt att dämpa utbudet 2011, vem vill odla till ständigt låga priser? Även det, gör att Matif 2011 ser billigt ut.



Maltkorn

Maltkornspriset på Matif steg för november upp till 190 euro per ton. Mars 2011 handlas ovanligt högt, om man jämför med Matif-vetet. Man skulle gärna sälja Mars och köpa januari och maj mot det. Det är inte rätt att maj ska vara billigare än mars!

Maj-säljarna måste rimligtvis få kompensation för räntor, lagringskostnad och försämrad kvalitet! Priset måste vara högre i maj än i mars.

Antalet utestående kontrakt ökar hela tiden. Mars 2011 är nu uppe på 742 kontrakt (antagligen en aktör som köpt sådana och köpt upp priset).



Raps

Rapsterminerna på Matif steg 5 procent, medan vetet steg med 7 procent. Rapspriset fortsätter med andra ord att utvecklas sämre än vetet. Jag har hela våren påpekat att rapspriset varit ovanligt högt i förhållande till vetepriset.

Trenden är dock alltjämt uppåtriktat, om än liksom vetet, kraftigt "överköpt". Blir det en rekyl nedåt, kan den ta ner priset till 340 euro för november. Där finns tekniskt stöd för priset.

Frankrikes avkastning uppskattas vara 17 procent lägre per hektar än förra året.



Sojabönor

Sojabönsterminerna steg med 2 procent för november leverans, medan decembers sojamjöl steg med 4 procent.

Trots att tillväxten för andra kvartalet i Kina i veckan publicerades som lägre än för första kvartalet, steg sojabönspriset på oro för torka i USA och "smitta" från vetet.

Brasilianska bönder har sålt 74 procent av skörden. Förra året hade de sålt 78 procent. Det betyder att det finns 18 mt osålt (13 mt förra året). Priserna i inlandet har fortsatt att stiga och närmar sig 10 dollar per bushel. Nyheter om torka i USA har gjort att bönderna hållit igen på försäljningen, men 10 dollar är ett attraktivt pris för säsongen att sälja på. 10 dollar är troligtvis även för andra ett bra tillfälle att sälja på.

Kvoten mellan SX0/CZ0 visar dock att sojabönor är billiga i förhållande till majs just nu.



Gris

Det var ingen "action" i Lean Hogs i veckan. I Tyskland gick terminspriserna ner något.

Priset för hösten och december föll i Chicago, december med 2 procent i veckan. Samtidigt steg terminspriserna för leverans under första halvåret 2011 med flera procent. Dessa priser har legat under december och denna backwardation har nu minskat något.

Tekniskt ser Lean Hogs ut att ha fritt uppåt till 75 cent för december och den bästa gissningen är nog att priset fortsätter uppåt.

På Eurex hände inte mycket i veckan. Augustiterminen steg 2 procent, alla andra var oförändrade.

Slutsats: Det är bättre odds för högre priser än för lägre.



Potatis

På Eurex handlas process-potatis, i euro per deciton.

Priset föll kraftigt i början på veckan, men segade sig upp och stängde veckan på 20 euro igen. Men bilden av en uppgång som förlorat momentum framträder ännu tydligare nu. 20 euro är nog för många ett attraktivt pris att sälja på.

Skulle priset dock notera en ny kontraktshögsta notering, över 20.70 euro, kommer antagligen priset att fortsätta uppåt. Torbjörn Iwarson