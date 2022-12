Rysk importstopp påverkar efterfrågan negativt

Temat i marknaderna för jordbruksprodukter var uppjusteringar av global skörd av spannmål och oljeväxter.

Veckan präglades också av en antydan till vapenvila mellan Ryssland och Ukraina, som dock verkade innebära en seger för de territoriella vinster Ryssland gjort.Denna vapenvila bröts av Ryssland under lördagen. En estnisk polis kidnappades av ryska säkerhetstjänsten inne på Estnisk sida av gränsen i fredags. Polisen visades under lördagen upp i en bur i Moskva.Efter att det varit viss tvekan under veckan, är det nu rätt säkert att EU/USA kommer att införa nya sanktioner mot Ryssland. Det innebär att konflikten mellan EU/USA och Ryssland trappas upp ytterligare.Det innebär också att tillväxten och efterfrågan framförallt på foderspannmål minskar.På torsdag, den 11 september, publicerar både USDA och FAO/AMIS sina rapporter för september. De kommer förmodligen att innebära höjningar av majs- och sojaproduktionen i USA och av spannmålsproduktionen i Ryssland.Konsumtionen kommer antagligen inte att höjas lika mycket, eftersom geopolitisk oro och redan drabbade producenter av gris och mjölk håller tillbaka konsumtionen.Därför kommer antagligen utgående lager att justeras upp märkbart, med prisfall som följd.Fonterra-auktionen i veckan visade på nya relativt stora prisfall på alla produkter. Det fick terminerna på EUREX avseende smör och SMP att återta den fallande pristrenden.Ett vaccin har tagits fram mot PED-viruset, som varit prisdrivande i USAs grismarknad. Nyheten fick priserna för leverans nästa år att falla kraftigt på Lean Hogs-terminer i Chicago.ECB sänkte sina tre viktigaste styrräntor i veckan, där två är nästan noll och en av dem är ännu mer negativ. Jag tror inte att detta kommer att göra varken till eller från, och tror att QE är nästa steg. ECB chefen Mario Draghi sade också att QE kan bli aktuellt.Det var en GASC-tender (General Authority for Supply Commodities, Egypten) annonserad i tisdags där de efterfrågade laster om 55-60 kt för leverans 1-10 oktober.De nämnde särskilt att de önskade franskt vete. Ett GASC-villkor är att en last inte får vara blandad, utan måste komma från samma lastningstillfälle.De anbud de fått läcktes som vanligt av personal på GASC och varCargill: 252LDC 256Glencore: 253.28Nidera: 256.24Noble: 251.95Vitol: 257Venus: 252.5Bunge: 247.24Bunge: 248.01Cargill: 245.5Granit: 240.4Glencore: 247.48 55kSoufflet: 245.94Alla priser är angivna i dollar per ton och FOB.Om man räknar om Granit:s pris på 240.4 dollar till euro blir det 183.50 euro per ton. Det är nästan exakt 10 euro över Matif:s novemberkontrakt. Falltalskravet är 200 och proteinkravet för franskt vete är 11 %.Senalia har sagt att de accepterar falltal 180 (för Matifvete) och då kan man komma fram till att skillnaden mellan Matif:s 180 och GASCs 200 är värt 10 euro. Eller något mer, eftersom Granit är billigare än Soufflet, som nu har Socomac-silon godkänd för leverans via Matif.GASC köpte 60,000 ton franskt vete och 60,000 ton rumänskt. Ryssarna hängde inte riktigt med ner i pris den här gången och de har massor att sälja, så vi kan nog räkna med ett hopp nedåt i prisnivå till nästa GASC-tender.Ukrainas jordbruksdepartement sade i torsdags att 35.7 mt spannmål hade skördats på 66 % av åkerarealen. Majsskörden har börjat, men står än så länge bara för 0.073 mt av totalen.Det ryktas att yielden på majsen är betydligt lägre än vanligt, beroende på låga eller inga gödselgivor.Ukrainas jordbruksdepartement sade också att spannmålsexporten steg till 5.01 ton under de första två månaderna av 2014/15-säsongen. Förra året samma tid period var exporten 3.3 mt. Exporten bestod av 2.75 mt vete, 1.89 mt korn och 0.38 mt majs.China Grain Reserves Corporation (Sinograin), som ansvarar för Kinas statliga lager, rapporterade att lagren av vete just nu är tre gånger så stora som förra året. Det signalerar att importbehovet är mindre, allt annat lika.Generellt sett får man ett intryck av att de flesta importländer (utom till exempel Algeriet) legat på framkant och köpt på sig en buffert. Detta bidrar till marknadens svaghet nu.I fredags morse rapporterade Reuters att Ryssland Grain Union (RGU) med hänvisning till ett läckt brev från premiärminister Medvedev, att ryska jordbruksdepartementet överväger att införa ett exportstopp på vete under 2014/15.Detta ska ses mot bakgrund av att spannmålsskörden ser ut att bli över 100 mt, och att Ryssland redan exporterat 7.3 mt spannmål sedan den 1 juli.Enligt brevet som RGU citerar skulle exportstoppet slå till om exporten når 26.9 mt. IKAR och ProZerno har båda förutspått en export på 33 mt i år, så vi bedömer att den här informationen om ett exportstopp stämmer.Priset på spannmål är lågt och det råkar ha varit bra väder i år, samtidigt som Ryssland de facto befinner sig i krig med ett av EU och USA uppbackat Ukraina.USDA ligger som bekant väsentligt lägre i sitt produktions- och exportestimat för Ryssland. Det kommer de säkerligen att justera upp i den kommande WASDE-rapporten. Det här brevet kan vara ett ryskt försök att "snacka upp" priset, men det kan också ligga någon sanning i det.Efter uppgifter, som vi skrivit om tidigare, att Frankrike har tvingats importera kvarnvete från Litauen, Lettland och Storbritannien för att kunna leverera till redan ingångna kontrakt och dess kvalitetskrav så kom nyheten att Algeriet, som är den största importören av franskt vete, nu deklarerar att de kommer att avvisa leveranser av vete som är mixade från olika ursprungsländer samt ”permanent eliminera berörda leverantörer”.Algeriets höga kvalitetskrav gör bl.a. att de avstår från att importera (billigare) vete från Svarta Havs-regionen. Av Algeriets totala import av vete under förra året var ca 79 % franskt vete.Samtidigt förväntas Algeriets importbehov uppgå till nya rekordnivåer efter att landets jordbruksminister i ett uttalande sagt att Algeriets totala spannmålsproduktion 2014/15 starkt kommer att påverkas av vårens torka.Preliminära prognoser ligger på 3 mt, jämfört med förra årets 4.9 mt. Den minskade produktionen beror främst på det ogynnsamma väder i form av alltför lite regn och torka som drabbat provinserna i östra Algeriet för andra året i rad, och det är också dessa provinser som tillgodoser merparten av den inhemska efterfrågan.Statistics Canada rapporterade på eftermiddagen i fredags lager per den 31 juli. Lagren var mycket mindre än marknaden förväntat sig.En förklaring till detta kan vara det direktiv som har gått ut till Canadian National Railway och Canadian Pacific Railway om att de ska transportera mer än 1 miljon spannmål per vecka fram till slutet på november i ett försök att stävja de förseningar och eftersläpningar som drabbade transporten av förra årets rekordskörd.Lagren av vete uppgick till 9.7 mt. Förväntningarna låg på 10.7 mt för “total wheat” med ett prognosintervall på 9.2 – 12.4 mt. 9.7 mt var alltså mindre än vad marknaden hade förväntat sig.Lagren av canola uppgick till 2.36 mt. För canola låg förväntningarna på 3 mt med ett prognosintervall på 2.4 – 3.8 mt. 2.36 mt var alltså till och med under prognosintervallet.Även för havre och korn var rapporterade lager mindre än marknaden hade väntat sig.Siffrorna var alltså bullish för priset på såväl rapsfrö som vete.Matifs novemberkontrakt fortsatte inledningsvis på veckan det prisfall som inleddes i slutet av augusti, men fann stöd strax under 170 euro och handlades i fredags upp till 172 vid stängning klockan 18:30.Chicagovetet (december) bröt det tekniska stödet på 542 cent under veckan, föll lite till och har sedan rekylerat upp mot stödet igen.Priset på 535.25 cent i fredags erbjuder ett säljtillfälle.Non-commercials i CFTC:s rapport har köpt tillbaka ytterligare 2000 kontrakt och är nu nettosålda 66167 kontrakt.Information om handelsläget, konfliktläget med Ryssland, som produktionsläget, och den tekniska analysen pekar på att lägre pris på vete är att vänta.Tekniskt har priset på CZ4-terminen brutit stödet på 360 cent, gått ner och sedan rekylerat upp till utbrottsnivån.Från ett tekniskt perspektiv är saken klar. Fredagens stängningspris på 356 cent är ett säljtillfälle.Under veckan har temat varit de utsikterna till en ny rekordstor skörd i USA, en ny rekordskörd av majs i Brasilien och samtidigt statistik och analyser som pekar på recession i EU, svagare statistik från USA och problem i Kina av såväl politisk som ekonomisk karaktär.Rysslands invasion av Ukraina, som är uppbackat av västvärlden, alltså en konflikt som står mellan Ryssland och västvärlden, har ökat riskaversionen främst i Europa.Rysslands importembargo slår mot produktionen av mjölk och kött, och det kommer att påverka efterfrågan på foderspannmål negativt.Informa publicerade uppdaterade estimat för USA:s majsskörd sent i fredags. De väntar sig en majsskörd på 14.281 miljarder bushels (USDA 14.032 miljarder bushels). Det är en höjning från förra månadens Informa-estimat på 13.988. Förra årets skörd, som var ett rekord, låg på 13.925 miljarder. Yielden höjs från 178 bpa till 170.3.Detta ger en indikation om vad USDA kommer att säga i kommande veckas WASDE-rapport.Crop condition steg ytterligare 1 % till 74 % good/excellent i tisdags.Regn och låga temperaturer över hela Mellanvästern har bidragit till att hålla förhållandena mycket gynnsamma den senaste veckan, vilket borgar för att måndagens crop condition också kommer att vara bra.Non-commercials köpte ytterligare några kontrakt i veckan, men är i princip "neutral" i ett historiskt perspektiv.DOE rapporterade i veckan som gick att etanolproduktionen i USA ökade 8000 fat till 921,000 fat per dag under veckan som slutade den 29 augusti. Lagren av etanol steg med 356,000 fat till 17.67 mbbl. Även detta är bearish.Tekniskt har vi ett brott av stödet och det mesta pekar på fallande pris den närmaste tiden.Sojabönorna (SX4) föll ner till 1000 cent i torsdags, fann stöd där och steg under fredagen till 1021 cent. Trenden är dock fortfarande nedåtriktad.Informa publicerade uppdaterade estimat för USA:s sojabönsskörd sent i fredags. De väntar sig en sojaskörd på 3.876 miljarder bushels (USDA 3.816 miljarder bushels).Det är en höjning från förra månadens Informa-estimat på 3.7. Förra årets skörd, som var ett rekord, låg på 3.289 miljarder. Yielden höjs från 44.5 bpa till 46.1.Priset på sojamjöl fortsätter att hålla sig över det tekniska stödet på 340 dollar. Fredagens prisuppgång skedde dock på lägre volym, vilket antyder att "uppåt" inte var rätt håll för prisrörelsen i fredags.Sojaoljan var under 32 i veckan och låg kvar vid 32 större delen av veckan. I fredags steg priset upp till 32.48, vilket är precis under motståndet för den fallande pristrenden.Det är värt att observera vad som händer där.Crop condition för sojabönor steg 2 % till 72 % good/excellent i måndagens rapport.Non-commmercials sålde återigen terminer, 7000 kontrakt, enligt fredagens rapport, som visar ställningen per i tisdags. De är nu sålda netto 70,405 kontrakt (förra veckan 63,996).Novemberkontraktet på raps har bildat en teknisk triangelformation i kursdiagrammet.Sådana kan antingen föregå en trendvändning eller vara en paus innan den gamla trenden fortsätter med förnyad styrka.Potatispriset nådde i veckan nästan ner till 6 euro per 100 Kg från förra veckans 6.50. Mot slutet av veckan hämtade sig marknaden och stängde på 6.40.Det är vanligt att man ser den typen av fyndköp mot slutet av handelsdagar eller handelsveckor, när marknaden är i en fallande pristrend.Lean hogs terminskontrakt med leverans nästa år föll kraftigt i veckan efter att det blivit känt att företaget Zoetis ansökt om licens för att sälja sitt nya vaccin mot PEDv.Försäljningen av vaccinet kan börja i februari 2015. PEDv är anledningen till den hausse i amerikanska grispriser som har pågått det senaste året och nära nog som mest fördubblat priset.Oktoberkontraktet på EUREX Hogs ligger kvar på samma pris som förra veckan, 1.60 euro per Kg.I tisdags den 2 september hölls den första Global Dairy Trade auktionen i september. Det genomsnittliga priset föll med 6 % sedan föregående auktion.EUREX-noteringarna på smör och SMP fortsatte prisfallet. Spotkontraktet på smör noterades i fredags i 2918 euro och SMP i 2075. Det är väsentligt under Fonterra-auktionens priser.Inget terminspris för mjölkråvara basis köpkurserna på terminerna för smör och SMP på EUREX, omräknat till kronor per kilo ligger nu över 3 kr / Kg.Terminspriset för leverans om ett år ligger på 2.70 Kr / Kg. Det skulle indikera ett avräkningspris på mjölken på ca 2.20 Kr / Kg om drygt ett år.Eftersom det knappast är ett långsiktigt hållbart pris, anser vi att det innebär att de längre terminskontrakten är köpvärda, avseende smör och SMP. Missförstå inte prognosen nu.Avräkningspriset kommer nära nog helt säkert att fortsätta att falla i flera månader. Men terminsmarknaden på Eurex diskonterar en situation som är extrem.Priset på socker fortsatte falla i veckan och nådde 15 cent efter att stödet vid 15.72 brutits.