Rysk aggression oroar

Den här rapporten var dock inte tillräckligt bearish för att trycka ner priserna ytterligare.

Säljläge

Ingen tillfällighet

Vete

En tumme

Kan komma mer

Lagren ökar

Höjd sitt estimat

Rysk aggression kan påverka

Maltkorn

Majs

Ökar inte lika mycket

Sojabönor

Raps

Potatis

Gris

Mjölk

Auktion på gång

Konkurrens från olja

Socker

Fredagens handel präglades annars av att en rysk pansarkolonn setts rulla över gränsen och in i Ukraina. Kolonnen besköts och förstördes delvis av ukrainskt artilleri.Oron för fullskaligt och öppet krig oroar, men en öppning för detta har ännu inte getts.Ett fullskaligt krig i Ukraina skulle kunna betyda allvarliga störningar i importländerna i Nordafrika och Mellanösterns försörjning på kort sikt. På längre sikt är den här typen av reaktioner ofta säljtillfällen.Det ryska importembargot märks hittills på varor som handlas på Eurex-börsen: potatis, gris och mjölk.Mjölkpriset har fortsatt att rasa. Prisfallet är 25 procent hittills i år, räknat på terminspriserna.Räknat på spotkontrakten är raset 25 procent bara i augusti. Terminspriserna visar att detta inte är en temporär chock.Marknaden förväntar sig inte en prisuppgång inom ett och ett halvt års tid. Det är så långt terminsmarknaden sträcker sig. Potatispriset, som redan var riktigt lågt på grund av nederbörden i sommar, föll ytterligare i veckan som gick. Grispriset har nu också börjat falla.Även sojaoljan (vegetabilisk olja generellt) är en betydande förlorare med en prisnedgång på 7 procent.Matifvetet fann stöd på 170 och steg kraftigt efter fredagens uppgifter om den ryska fordonskolonnen.Marknaden handlade upp veteterminerna överlag och novemberterminen stängde på dagshögsta 173,75. Detta är dock precis under ett tekniskt stöd och geopolitik styr inte priset på vete på längre sikt.Skillnaden mellan "London-vete" (foder) och Matif (kvarnvete) har fortsatt att öka den senaste veckan, om än marginellt.Skörden av höstvetet i USA hade i måndags för en vecka sedan avancerat 7 procent till 90 procent skördat. Därmed är skörden i praktiken klar nu i USA. Non-commercials i CFTC:s rapport har köpt tillbaka ytterligare nästan 6 000 kontrakt och uppgår nu till "bara" sålda 76 639 kontrakt.USDA:s WASDE-rapport kom i veckan. Förväntningarna var stora, men det bidde bara en tumme. Produktionen justeras upp i USA, Kina och Ryssland.För FSU som helhet höjdes produktionen med massiva 8 mt. Detta är dock mindre än vad lokala rapporter om hektarskörden indikerar.Den allmänna uppfattningen är att USDA inte genomfört hela revideringen uppåt nu, och att mer kan komma i septemberrapporten. 8 mt högre produktion i ett nafs är en ovanligt stor höjning och en höjning med 15 mt hade varit sensationellt. Detta var egentligen ingen positiv rapport, men marknaden reagerade knappt.Med så här lågt vetepris ökar också konsumtionen. Framförallt i EU väntar sig USDA att den högre andelen fodervete leder till högre foderkonsumtion.Utgående lager ökar därför med nästan 3.5 mt (medan produktionen ökar med 11 mt). De senaste åren har vi sett utgående lager i EU som i princip har inneburit att det varit helt tomt innan ny skörd kommer in. Nu ser vi lagernivåerna öka i EU och i USA.Pris i förhållande till lager på global basis visar att priset ser "lågt" ut i förhållande till de senaste årens relation. Å andra sidan har vi inte samma paradigm som de senaste åren.Kinas sug efter mer spannmål håller på att mattas. Produktionen har kommit i kapp efterfrågan.Relationen mellan pris och lager håller på att ansluta sig till den nivå som gällde innan råvaruboomen driven av Kina inleddes vid mitten av 00-talet.Optionsmarknaden prissätter optioner till lägre implicit volatilitet efter WASDE-rapporten. Den handlade volatiliteten har minskat från 21 pocent till 19 procent sedan i tisdags.I torsdags höjde Strategie Grains sitt estimat för veteproduktionen i EU ytterligare lite till 144,1 mt. USDA låg som vi såg i princip oförändrat på 147,87 mt ovan.Madame Defois & Co anger däremot att volymen av vete som når kvarnvetekvalitet blir 11 mt lägre än förra året, 85 mt i stället för 96 mt förra året.Strategie Grains estimerar att EU:s export av vete 2014/15 uppgår till 23,7 mt, 0,9 mt lägre än 2013/14. Frankrike väntas exportera 3 mt mindre, men detta kompenseras av högre export från främst Polen och Tyskland.Från Tyskland verkar veteskörden komma in till bättre falltal än befarat.Fundamenta pekar på fallande pris, men marknaden vill inte handla åt det hållet. Om den ville det skulle den ha gjort det i veckan som gick.Även om det inte betyder något på längre sikt för utbud och efterfrågan kan Rysslands nu allt mer öppna aggressivitet få folk att vilja skaffa sig egna lager av vete. Detta innebär kortsiktigt att risken är på uppsidan i priset.Maltkornsterminen för leverans i november ligger fortsatt under 200 euro och spreaden till kvarnvete är cirka 25 euro.Majspriset vände upp i takt med ökande aggression från Ryssland mot sitt grannland Ukraina. Priset testar just nu ett tekniskt motstånd vid 380 cent. Om det bryts kommer det att släppa loss en våg av köpordrar.Crop condition i måndags förra veckan var oförändrat på 73 procent good/excellent i USA. Non-commercials är nettosålda 16,131 kontrakt (förra veckan 10,500).WASDE-rapporten innehöll, som väntat, en höjning av USA:s och EU:s produktion. Den mycket omdiskuterade hektarskörden i USA hamnade på 167,4 bu/acre. Den är survey-baserad och lägre än vad marknaden hade förväntat sig.Spannet i prognoserna låg på 168-172, med ett medelvärde på 170. Marknaden reagerade dock varken bullish eller bearish och stängde inom några cent från i dagarna innan.Konsumtionen av majs ökar inte lika mycket som konsumtionen av vete. Det beror på att foderkonsumtionen ökar extra mycket för vete, vilket tar marknad från majsen.Utgående lager väntas nu öka med nästan 17 mt i förhållande till förra året. Däremot ser vi en sänkning av utgående lager från juli månads estimat. Att det faktiskt blev en sänkning beror på att USDA sänkte carry-in-stocks 2014/15 (carry out 2013/14) med drygt 2 mt.Också för majs är relationen mellan utgående lager och pris nere på nivåer som gällde innan den Kina-drivna råvaruboomen startade för ungefär tio år sedan.Bryts det tekniska motståndet i veckan som kommer signaleras att den fallande pristrenden är bruten. Vädret i Ryssland och Ukraina är gynnsamt för odlingen där, liksom vädret i USA.Fundamentalt sett borde priset gå ner, men på kort sikt skulle ett krig mellan Ryssland och Ukraina driva upp priset.Sojabönorna tycks hålla emot på 1 050 cent. Det beror helt och hållet på sojamjölet, medan sojaoljan fortsätter falla. Priset på sojamjöl steg kraftigt på fredganes Rysslands-oro.Sojamjöl är en trång resurs och skulle världen bli oroligare är det en vara som man vill ha i lager. Sojaoljans makliga prisnedgång övergick i brant fall efter WASDE-rapporten.Crop condition i USA för sojabönor backade 1 procent till 70 procent good/excellent. Non-commmercials är nettosålda 49 000 kontrakt, mot förra veckans 58 000. Fortfarande är det ovanligt mycket.WASDE-rapporten innehöll i stort sett inga förändringar alls vad gäller produktionen av sojabönor.Inte heller utgående lager förändrades nämnvärt i WASDE-rapporten. Priset på sojabönor i förhållande till utgående lager på global basis fortsätter att vara helt "off the chart". Med den här lagernivån borde priset vara väsentligt lägre.Novemberkontraktet på raps fortsätter att ligga väldigt nära den tekniska stödnivån på 320 euro.Potatis till hör de jordbruksprodukter som drabbas hårdast av Rysslands importembargo.När priset låg under 8 euro/100 kilo fanns säkerligen producenter av pommes frites som tyckte att priset fallit tillräckligt för att motivera en prissäkring av inköpen.När sedan Rysslands embargo slog till kanske dessa insåg att de inte kan exportera lika mycket till Ryssland och intresset föll.7 Euro är nu ett tekniskt stöd och priset stängde på 7,20 i fredags. Priset är dock de facto mycket lågt och säkerligen frestande för tillverkare av potatisprodukter att prissäkra till.Lean hogs fortsatte prisfallet och nådde ner till under 95 cent per pund i fredags. Priset på Eurex har fallit från 1,70 euro/kilo till 1,63 när marknaden stängde i fredags.Orsaken är Rysslands embargo och ekonomisk statistik som visar att EU tycks vara på väg mot recession igen.Mjölkpriset har fortsatt att falla handlöst. Det går inte att säga var botten är. Priset kan falla avsevärt mycket lägre.Den mjölk som nu inte används till osttillverkning kommer förmodligen att gå till smör och pulver, vilket sätter ytterligare press på dessa produktmarknaders priser när väl omställningen skett.Även terminerna på SMP föll abrupt på Eurex i förra veckan. För en vecka sedan handlades decemberkontraktet på SMP i 2 400 euro/ton. Vid stängning i fredags hade priset för leverans i december av ett ton fallit till 2 150 euro/ton.Tisdagen den 19 augusti är det dags för den andra Global Dairy Trade-auktionen i augusti. Den första ägde rum innan Ryssland hade tillkännagett sitt importembargo på bland annat mjölkprodukter.Enligt Eurostat var mjölkproduktionen i EU-28 i maj högre än i april på 13,5 mt mot 12,9 mt. Det var en ökning med 4,7 procent.Alla siffror har ännu inte publicerats för juni, men det verkar som om det kan bli en nedgång med 4 procent om man tittar på några av de som har rapporterat juni månads statistik.De lägre priserna börjar alltså ha en effekt på produktionen, såsom man kan förvänta sig.Smör är fortfarande dyrt om man jämför Eurex smör-index för spotpriset i norra Kontinentaleuropa med rapsolja (Ukr Agro Consults notering för rapsolja FOB Rotterdam).Kvoten är 5,32 (gånger dyrare smör än rapsolja). Den lägsta relationen under 2012 var 2,5 och den högsta 5,9.Smör har alltså konkurrens från vegetabilisk olja att tampas med, även utan Rysslands agerande.Terminspriserna för mjölkråvara i kronor per kilo basis köpkurserna på terminerna för smör och SMP på Eurex per månad från september till och med augusti nästa år är 2.92 kronor per kilo.Det är en nedgång i terminspriserna på 25 procent sedan början på året. Att terminerna också fallit tyder på att marknaden inte tror att det här är en temporär prisförändring, även om prisfallet varit störst i spotkontrakten.Priset på socker fortsatte falla i veckan och är nu nere på de bottennivåer som registrerades i början av året.