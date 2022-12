”Värdefulla rymdstenar ska inte kunna plockas som blåbär”

Inom kort vallfärdar meteoritletare från när och fjärran till trakten. Under flera veckor genomsöker mer och mindre professionella skattsökare området. Markägaren Johan Benzelstierna von Engeström försöker informera alla om att meteoriter som hittas tillhör gården, Refvelsta.

Markägaren har däremot en annan inställning. I samma artikel sade han då: ”Oavsett om det är en julgran eller en meteorit man tar, så ingår det inte i allemansrätten att ta saker av ekonomiskt värde på annans mark.”

Om domstolen skulle gå på meteoritletarnas linje vore det också en kraftig utvidgning av allemansrätten. Det skulle innebära att den oskrivna historiska sedvänjan att allmänheten får ta väg över annans mark, samt att blocka bär och svamp för husbehov, ges långt större rättigheter än tidigare.

Att allemansrätten åberopas för att inskränka markägares grundlagsskyddade äganderätt är samtidigt något vi har börjat hör allt oftare under senare år. Miljöpartiets språkrör Per Bolund drev återkommande under 2021 tesen att stärkt privat äganderätt till skog och reformerat strandskydd skulle hota allemansrätten.

I meteoritfallet är det samma idé som torgförs – allmänheten ska ges allt större makt över marken. Vad är det då som blir kvar åt markägarna? Vad det verkar är det ansvaret, som när någon dumpar en tvättmaskin i skogen.

Meteoritfallet är principiellt viktigt. Det prövar markägarnas ställning i Sverige i dag. Men rymdstenar är inte som blåbär – de bör inte ingå i allemansrätten.