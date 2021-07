Rykte om storaffär i traktorvärlden

Efter nyår blir New Holland och Case urskiljt som en egen börsnoterad koncern från Fiat-koncernen. Vad Landbrugsavisen erfar har det under en tid ryktats om att Fiat vill sälja traktormärkena Case och New Holland, något som Fiatledningen dock inte har bekräftat.



Amerikanska Agco med Fendt, Massey Ferguson, Valtra och Challenger i sin traktorpark, har uttalat att man kan tänka sig att köpa CNH-gruppen. Även om Agco i förhållande till CNH är betydligt mindre.



Enligt Landbrugsavisen har Agcos toppchef Martin Richenhagen sagt till italienska dagbladet MF att han har snackat med Fiats toppchef Sergio Marchionne under de senaste veckorna. Dock utan något klart resultat.



Agco undersöker för ögonblicket konkurrens- och finansieringsmöjligheter vid ett eventuellt uppköp.

En möjlig fusion skulle sammankoppla CNH:s omsättning på tolv miljarder dollar med Agcos sex miljarder dollar. ATL.nu