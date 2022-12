Rusforest ökade produktionen

Det beror huvudskligen på ökat kapacitetsutnyttjande i sågverken samt ytterligare förbättring i bolagets försäljningspolicy.

Överutbud drog ned

Jobbar effektivare

Föll med 27 procent

Tio miljoner

Bolagets produktion av sågat timmer vid anläggningen i Magistralnij landade på 105 038 kubikmeter under fjärde kvartalet.Det är en ökning med 11,5 procent, jämfört med motsvarande period 2013, enligt en lägesrapport från bolaget.Ett överutbud av rundvirke från Kina andra halvan av 2014 medförde dock att Rusforests försäljning av sågade trävaror sjönk under fjärde kvartalet.För helåret sjönk produktionen av sågat timmer i Magistralnij med 10,7 procent, främst till följd av dåliga väderförhållanden under första halvåret.Detta motverkades delvis av ökade volymer under andra halvåret samt effektivare användning av sågverksutrustning, enligt bolaget.Rusforest sålde 20 355 kubikmeter sågade trävaror från Magistralnij, vilket är en ökning om 3,2 procent jämfört med samma period 2013.Däremot sjönk försäljningen av sågat timmer med nära 22 procent under fjärde kvartalet.För helåret ökade försäljningen av sågade trävaror med drygt 6 procent medan försäljningen av sågat timmer föll nära 27 procent.Rusforest har också uppdaterat sin finansiella position.Vid årsskiftet, efter försäljningen av anläggningar i Boguchanij och Arkhangelsk, hade Rusforest en kassabalans på cirka 10 miljoner dollar.Vid samma tidpunkt hade bolaget skulder på cirka 0,5 miljoner dollar.