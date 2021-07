Rovdjursgrupper föreslås bli kvar

I en skrivelse till regeringen föreslår nu Naturvårdsverket att de rovdjursakutgrupper som sedan 2006 funnits på försök i Värmland och Dalarna ska permanentas. Verkets utredare vill att akutgrupperna ska finnas i olika former i hela landet men att de ska arbeta över länsgränserna i större utsträckning än i dag.

- Rovdjuren följer ju inte snällt någon länsgräns. Dessutom kan ett län som använt sina medel till förebyggande åtgärder faktiskt bli kvitt problemet och då kan man anta att rovdjuren dyker upp i ett annat område. Därför är det viktigt att ett ekonomiskt stöd följer med problemet, säger Gun Jonsson, utvärderare på Naturvårdsverket.



Försöket med akutgrupperna har pågått i Värmlands och Dalarnas län mellan 2006 och 2009. Länen har årligen fått 2 miljoner kronor vardera till verksamheten där en styrka kunnat rycka ut vid rovdjursangrepp.



- Ett större rovdjursangrepp är en traumatisk händelse för djurägaren, så det kan behövas stora insatser. Därför ser vi ett utrymme för sådana här grupper, säger Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.



Han anser att akutgrupper i princip redan finns på många håll, men i olika former.

- Till och med län som inte har rovdjur, utan kanske i stället problem med gäss, har grupper som hjälper till och kan ge råd vid skador.



- Jag skulle vilja att man samlade ihop erfarenheterna från olika länsstyrelser och sedan kanske såg till att det fanns särskilda medel för det här, eftersom akutgrupper bör arbeta över länsgränserna. Behovet inom ett län är alldeles för oförutsägbart och kanske inte så stort att det berättigar en kostnad, säger Per Risberg. Katrin Zetterlund