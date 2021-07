Rottneros ökar vinsten

"Den globala massamarknaden fick en stark start på året då de kinesiska inköparna rejält återkommit till marknaden. Naturligtvis har det gynnat Rottneros", skriver koncernchefen Ole Terland i delårsrapporten.



Vintern har annars varit ovanligt sträng. Produktionen har påverkats negativt. Samtidigt har enerigpriserna återigen skjutit i höjden, vilket är extra känsligt för Rottneros som tillverkar mekanisk massa.



Bruken i Vallvik och Rottneros kan komma att investera i bioenergiverksamhet.

"Fordonsbränsle ur skogsråvara förefaller vara särskilt intressant för just oss och våra fabriker. Vi har under kvartalet även lämnat in mycket omfattande ansökningar om EU-bidrag för investeringar i förnyelsebar energi", skriver Ole Terland.

Omsättningen första kvartalet var 400 (407) miljoner kronor. Torbjörn Esping