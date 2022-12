Rottneros gör starkt kvartal och investerar

Rottneros redovisar ett resultat efter finansiella poster på 103 miljoner kronor för första kvartalet 2015. Det kan jämföras med 20 miljoner kronor under första kvartalet 2014.

Startar investeringsprogram

Nettoomsättningen landade på 454 miljoner kronor (380) och rörelseresultatet uppgick till 104 miljoner kronor (21). Nettoresultatet blev 80 miljoner kronor (16).Det starka resultatet beror främst på att både valutor och massamarknaden gick Rottneros väg, skriver vd:n Per Lundeen i anslutning till kvartalsrapporten. Både en ökad försäljning och en ökad produktion förklarar en stor del av vinstförbättringen. Priserna har pressats något under kvartalet, men det vägs upp av den starka dollarn.Rottneros styrelse har också beslutat om ett investeringsprogram för att öka kapaciteten i de två bruken. I första hand handlar det om 180 miljoner kronor. Det ska bland annat gå till ny produktionsutrustning och för att bygga bort trånga sektioner i både Vallviks och Rottneros bruk. Den totala ramen för hela investeringsprogrammet ligger på 800 miljoner kronor över tid. Målet är att nå upp i en volym på 460 000 ton pappersmassa per år. Förra året producerades 345 000 ton.