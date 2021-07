Rosodlare tar robot till hjälp

JÄRNA ATL

De sorterade rosorna åker vidare för att slutligen buntas i 20-pack.

Roboten är den enda i Sverige, något som inom kort kanske även gäller för familjeföretaget Järnarosen.

Den enda kollega som finns, Åkervalls Blomsterproduktion i Köping, har förvarnat om en förändring.





Stå emot holländarna

Kortare väg

Färgsprakande lager

- Det kan vara så att vi snart är den sista rosodlingen i Sverige och det är jättetråkigt. Vi behöver vara fler för att stå emot holländarna, säger Robert Johnsson som driver Järna Rosodling tillsammans med sina föräldrar Janne och Monika, samt systern Cilla.Odlingen av snittblommor i Sverige är försvinnande liten, men familjen Johnsson tänker framåt.Under hösten installeras en flispanna som tillsammans med två värmepumpar ska stå för den framtida energiförsörjningen. Ett recirkulerande vattensystem samlar upp överskottsvattnet.Företaget har lyckats etablera sina rosor under namnet Järnrosen inom närområdet. Blommorna levereras i plastbackar till partihallarna i Årsta och säljs till blomsterhandeln i Stockholm, Uppsala, Nyköping och Flen.- Vi försöker sälja kvalitetsrosor med lång hållbarhet, det är det vi tjänar pengar på. De skördas utslagna till skillnad från de importerade rosorna som plockas knoppiga och får slå ut under transporten.Importrosorna kommer i dag främst från Israel och Kenya och transporteras först till Hollands blomsterauktioner innan de når Sverige.De nyskördade svenska rosornas väg till konsumenten är betydligt kortare.- Vi skördar varje morgon, sju dagar i veckan. Sedan får rosorna stå och dricka vatten under två dygn, i sexgradigt kyllager innan vi levererar. En del lokala blomsterhandlare köper direkt från kylen.Kyllagret flammar av nyskördade rosor i alla färger och former.På Järnarosens 10 000 kvadratmeter växer mellan 25 och 30 sorters rosor, från djupaste röda sorten Torero till den nya, mycket speciella Silver Stone.- Den blir lite grå på hösten och mer blålila på våren, floristerna gillar den, säger Robert Johnsson och nyper av en märkligt grårosa blomknopp.Emellanåt uppstår mutationer i sorterna.Så hittades till exempel den egna sorten Lime Explosion, som är vackert gul med dragning åt lime på sommaren.Nästa år firar Järna Ros­odling 100-årsjubileum. Robert Johnsson är tredje generationen i företaget och vill verkligen inte bli den som sätter punkt för trädgården som farfar en gång startade.- Jag hoppas vi kan hålla liv i den.Marianne Persson