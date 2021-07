Rörviks ekonomi närmare lösning

Den planerade nyemissionen på lägst 200 miljoner kronor är inne i slutförhandlingar. Om alla villkor kan accepteras räknar Rörvik Timbers vd Per Rodert med att kallelse till en extra bolagsstämma kan gå ut före nästa veckas utgång.



Under hösten har stora fordringsägare gått med på väsentliga eftergifter. Det är positivt för de skogsägare, åkare med flera som berörs av det planerade offentliga ackordet. Förslaget innebär betalning av hela fordringsbeloppet upp till 500 000 kronor och 50 procent på överskjutande belopp.

- Det är ett positivt steg att det redan finns en uppgörelse med de största fordringsägarna, säger Per Rodert. ATL.nu