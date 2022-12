Rörvik Timber minskade förlusten

Bolaget, som kontrolleras av svenske oljemagnaten Torbjörn Törnqvist och hans bolag Gunvor Group, redovisar ett rörelseresultat om sex miljoner kronor andra kvartalet i år.

Fortsätter under hösten

Tar bort flakhalsar

Nya affärsmöjligheter

Det kan jämföras med förlusten på 16 miljoner kronor för ett år sedan.Nettoomsättningen landade på 498 (373) miljoner kronor medan periodens resultat före skatt blev -3 (-21) miljoner kronor.Koncernen har under kvartalet ökat produktionen till 169 000 (118 000) kubikmeter, vilket motsvarar ett kapacitetsutnyttjande på drygt 75 procent av normal tvåskiftsproduktion.Ökningen väntas under hösten överstiga 80 procent."Råvarupriset ligger dock fortsatt väsentligt högre i södra Sverige än i övriga landet. Råvarubalansen i södra Sverige måste långsiktigt förbättras genom en strukturering av industrin och en ökad import", skriver vd Per Rodert i delårsrapporten. För att eliminera flaskhalsar planeras investeringar för 15 miljoner kronor i Boxholm och Myresjö samt förbättring av torkkapaciteten i Rörvik med 20 miljoner kronor.Bolaget ska även förstärka inköpsorganisationen i Sverige för att tillgången till lokalt virke till de sju sågverken.Per Rodert andas en viss optimism."Ett ökat kapacitetsutnyttjande och en förbättrad konjunktur förbättrar lönsamheten och där ett fortsatt arbete med att skapa en bra sågverksstruktur i södra Sverige medför affärsmöjligheter", skriver han.