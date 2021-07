Rörvik Timber ett steg närmare räddningen

I fredags ansökte Rörvik Timber om tillstånd att förlänga företagsrekonstruktionen, som pågått sedan den 30 april förra året. Styrelsen ville ha ytterligare tre månader på sig att rädda företaget.



I går beslutade styrelsen att ­föreslå en nyemission på cirka 250 miljoner kronor med företrädesrätt till bolagets aktieägare.



Ett så kallat garantikonsortium har gått in och garanterar att de 250 miljonerna ska komma in i emissionen.

Konsortiet består av AB Traction, Förvaltnings AB ­Wasatornet, Investment AB Öresund och HQ Bank AB.



Johan Hansen, som är bolagets huvudägare med cirka 74 procent av rösterna, har förbundit sig att rösta så att nyemissionen går igenom på den extra bolagsstämman.



Dessutom meddelar Johan Hansen, som också är Rörviks styrelseordförande, att han avgår ur styrelsen vid den extra bolagsstämman.



Rörvik har träffat en överenskommelse med bolagets huvudbank Nordea som innebär att banken skriver av 150 miljoner kronor av existerande lån. Plus att ytterligare 100 miljoner kronor av företagets lån i Nordea konverteras till 87,5 miljoner B-aktier genom en kvittningsemission.



Rörviks styrelse menar att nyemissionen medför att företaget får en god finansiell ställning och att det kan återgå till normal verksamhet.



Rörvik kommer att ha eget kapital på cirka 700 miljoner kronor och en likviditet på 200 miljoner, efter utbetalning av ackordslikvid och kostnaderna för emissionen.



De huvudsakliga villkoren i ackordsförslagen innebär betalning av hela fordringsbelopp upp till 500 000 kronor, samt betalning av 50 procent av överskjutande belopp.



Förslaget om nyemission förutsätter ett beslut vid den extra bolagsstämma som enligt företaget ska hållas den 16 mars 2010.

Ackordsförhandling inleds med borgenärer redan i dag den 9 februari. Utbetalning av ackordslikviden beräknas börja i mitten på maj. Härje Rolfsson