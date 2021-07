Rörvik får förlängd rekonstruktion

- Det var väntat, så för vår del jobbar vi bara på, säger Rörvik Timbers vd Per Rodert till ATL.



Per Rodert bedömer att en kallelse till extrastämma ligger väldigt nära i tiden. En emission på lägst 200 miljoner kronor är planerad och den är en förutsättning för genomförandet av ett offentligt ackord där alla mindre fordringsägare ska få fullt betalt.

- Man är inne på slutdiskussionerna om hur den här nyemissionen ska se ut och så fort de villkoren är framförhandlade och klara kommer vi att gå ut med det och då kommer det att komma en kallelse, säger Per Rodert.



Ackordsförslaget går ut på att hela fordringsbelopp upp till 500 000 kronor betalas ut. Överskjutande belopp betalas med 50 procent. Tina Andersson