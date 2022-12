Röda siffror för Kalmar Lantmän

Nettoomsättningen för Kalmar Lantmän minskade till 1174,4 miljoner kronor (1210,2) och rörelseresultatet blev -22,4 miljoner kronor (9,2). Årets rörelseresultat påverkades bland annat av jämförbart högre avskrivningar för den nya foderfabriken än de två gamla.

Mer foder

Finansnettot uppgick till 18,2 miljoner kronor (1,3). Finansnettot har påverkats av en realisationsvinst i samband med en försäljning av aktier i intressebolag på 19,8 miljoner kronor. Det gör att resultatet efter finansiella poster blir -4,2 miljoner kronor (10,5).Under våren 2014 tog Kalmar Lantmän i bruk den nya foderfabriken Kronan som tillverkade drygt 50 procent av Kalmar Lantmäns foder under året.Försäljningen av foder ökade från 226 tusen ton till 227 tusen ton under året, men genomsnittspriset minskade vilket gav en totalt sett minskad omsättning i kronor inom verksamhetsgrenen Lantbruk. Omsättningen låg där på 882 miljoner kronor (915). Spannmålsskörden blev stor under fjolåret och Kalmar Lantmän tog emot 96 000 ton från odlare.Maskinhandeln med service och reservdelsförsäljning bibehöll samma omsättning som 2013, 179 miljoner kronor. Maskinverksamheten har haft ett förhållandevis tufft år vad gäller försäljningen medan serviceverkstäder och reservdelsförsäljning låg på samma nivå som tidigare.Butiksverksamhetens omsättning minskade, till viss del av en intern omorganisation. Trots detta konstaterar Kalmar Lantmän i rapporten att butiksverksamheten fortsatt utvecklas väl. Omsättningen i butikerna av det sortiment som betecknas som butiksvaror ökade med 6 miljoner kronor till 83 miljoner kronor. Husdjursfoder, trädgårdssortiment och jakt är fortsatt starka varugrupper.Under slutet av 2014 pågick ett projekt om ett samarbete med Lantmännen anågende fodertillverkningen. Det ledde sedan till den pågående fusionen med Lantmännen som aviserades i början av 2015. Det slutliga beslutet om en fusion kommer att tas på föreningsstämman i april 2015.