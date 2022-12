Röda siffror för Bergs Timber

Resultatet efter finansiella poster uppgår till -9,3 (-8,5) miljoner kronor.

Ökat markant

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 200 miljoner kronor, vilket har ökat från 135,2 miljoner kronor under samma period förra året. Bergs Timbers köp av sågverket i Gransjö har tillfört runt 55,7 miljoner kronor i nettoomsättning och 1,3 miljoner kronor i resultatet efter finansiella poster.Produktionen vid sågverken har markant ökat under kvartalet och nettoomsättningen har påverkats positivt av högre försäljningspriser på sågade trävaror. De högre priserna beror på den försvagade svenska kronan.Inför framtiden ser Bergs Timber fortsatt en viss förbättring av efterfrågan för trävaror på de flesta marknaderna, framför allt hemmamarknaden och Nordamerika.