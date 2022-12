Röd-vita nyheter från Kongskilde

Bland annat var det premiärer för Kongskildes såmaskin ProfiLine 400.

1 000 liters utsäde

Fyra bredder

Maskinen tar med sina fyra meters arbetsbredd plats mellan ProfiLine 300 och 450 som har arbetsbredder på 3 respektive 4,5 meter.Modell 400 väger under 1 ton utan efterharv och är framtagen för att kunna lasta storsäck på 1 000 liters utsäde. Även det vikbara locket är utvecklat för att inte vara i vägen i öppet läge under lastning.Enligt tillverkarna är modellserien tänkt för trepunktslyften på lättare traktorer.En annan nyhet är nya serien Vibro Master 4 000 såbäddsharv. Serien kommer att finnas i fyra bredder, från 6 till 9 meter, och förutom de sju raderna med Kongskildes egna vibrerande pinnar ska det vara standard med hydrauliskt manövrerad flexplanka i fronten.Arbetsdjupet styrs via fyra par hydrauliskt styrda boggiehjul.