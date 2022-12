Roboten håller koll på ogräset

Anatis, som roboten heter, kan manövrera mellan raderna och gallra bort allt som inte ska vara på åkern.

Under tiden registrerar den antal och typer av ogräs i jorden. Och via gps visas exakt var någonstans dessa växer.Under tiden som Anatis gallrar och registrerar ogräs mäter den jordfuktighet, temperatur i jord och i luften och mycket annat. All information kan laddas från roboten till dator eller smartphone för analys och bearbetning. Anatis visas under Sima-mässan i Paris i februari nästa år.