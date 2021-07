Bakterier och mögel

Enligt undersökningen var koncentrationerna av mögelsvampar, trädamm och bakteriegifter så höga att de överskred rekommendationerna för vad som är skadligt. Framför allt bakteriegifterna minskar under sommaren när hyggesavfallet torkar, men halterna av mögel och bakterier är höga även under andra tider av året än på våren. Därför är det viktigt att vidta åtgärder för att undvika att andas in dammet samt att hindra att det kommer in i förarhytten, skriver Arbetshälsoinstitutet.