Risk för trendvändning på veten

Den senaste veckan backade dollarn för ovanlighetens skull mot kronan, med 1 procent. Euron stärktes med 2 % mot kronan. Den brasilianska realen var oförändrad. Det var generellt sett en positiv vecka för spannmål, men åt det svaga hållet för oljeväxter, lean hogs, potatis och mjölk.

Odlingsväder

Riklig nederbörd

Vete

Borde varit högre

Långsammare i Ukraina

Majs

Sojabönor

Rykten i Brasilien

Stigande inflationen

Raps

Potatis

Gris

Mjölk

Bröt pristrenden

Överskottet är störst

Upp sedan förra veckan

För oljeväxter och mjölk räckte kronans svaghet till för att vända det till en positiv vecka.De tropiska cyklonerna Pam och Bevi har ökat ytvattentemperaturen i Stilla Havet och därmed ökat sannolikheten för El Niñ, enlig Australiens meteorologiska byrå. Liksom förut pekar dock deras ensembleprognos på att El Niñ faktiskt ska börja i maj.Kansas har varit ovanligt torrt de senaste två veckorna, och förutspås enligt GFS-modellen få ovanligt lite nederbörd de kommande två veckorna också.Ett område som sträcker sig diagonalt från södra Kalifornien till Chicago har fått ovanligt lite nederbörd de senaste två veckorna. Enligt prognosen ska norra USA nu får nederbörd de kommande två veckorna, men Kalifornien väntas fortsätta att bli utan.Australien har varit ovanligt torrt, i linje med vad man kan förvänta sig av El Niñ, och väntas enligt GFS-modellen fortsätta att vara torrare än normalt.I Sydamerika är det däremot riklig nederbörd, utom i Argentina. Som noterat de senaste veckorna regnar det väldigt mycket mer än normalt i norra Mexiko och detta väntas fortsätta, enligt GFS-modellen.I Europa har det varit nästan helt nederbördsfritt i norra Frankrike, Belgien, Holland, Danmark, den största delen av Tyskland, norra Polen, Baltikum, Vitryssland, och Ryssland. I Sverige har det varit torrare än normalt i Svealand och Götaland.Prognosen för de kommande två veckorna är dock att det ska regna mer än normalt i hela Europa, utom i Portugal. Norra Sverige, Finland och Norge fortsätter att tillhöra den blötaste delen av Europa, vilket också innebär ett fortsatt lågt elpris, bland annat.Norra Kina väntas få upp till sex gånger så mycket som normal nederbörd de kommande två veckorna enligt GFS-modellen, medan Indien väntas bli åt det torrare hållet.Chicagovetet steg med 8 % för ny skörd. Det torra vädret i USA skapar oro på marknaden. Spekulantkollektivet ligger enligt CFTC:s veckovisa 'Commitment of Traders' rapport nettosålda 60.000 kontrakt, vilket visserligen inte är lika mycket som i september (-90.000), men betydligt mer än i december (-13.000).När spekulanterna är så sålda finns stor risk för trendvändning. Vi vet också via dagspressen att lantbrukare redan har prissäkrat en hel del. Det finns alltså anledning att tro att köparna är fler än säljarna en tid framöver.Den starkare euron (+3 procent i veckan mot dollarn) medförde att terminspriset på franskt "kvarnvete" steg med bara 3 %. Det är mindre än vad uppgången rent matematiskt borde varit med anledning av uppgången i USA och eurons förstärkning mot dollarn, men å andra sidan gick priset upp i USA på grund av torrare väder i USA, medan det i Europa inte finns samma oro.Contangot i USA är 10 % till decemberleverans, medan contangot i Paris är 2 % till decemberleverans, uttryckt som årsränta. Marknaden för fodervete i London steg med 4 % i novemberkontraktet. Contangot är 12 %.EU hade per den 10 mars gett exportlicenser på 23,7 mt (förra veckan 22.9 mt). +0,8 mt är lite över genomsnittet för en enskild vecka.Sådden i Ukraina är lite långsammare än förra året, med 343,000 Ha sått av vårgrödorna (14 % av arealen) jämfört med 845,000 Ha samma vecka förra året. 72 % av höstgrödorna (vete mest) har gödslats.Även det är mindre än förra året, 5,7 mHa mot 6,3 mHa förra året.Kansas och Oklahoma har varit torra och det förekommer rapporter om utvintring. Valet står då mellan sorghum och sojabönor.Terminspriserna steg med 3 % för alla terminer i USA i veckan som gick.USDA:s 'Outlook' konferens estimerade att sådd areal i USA blir 89 miljoner acres. Förra året var det 91,7.Eftersom priset på majs har varit ganska lågt och priset på soja förhållandevis högt, väntas areal gå från majs till sojabönor.Informa rapporterade dock i fredags att de sänker den takt de tror att detta sker till, så att de nu estimerar 88,54 miljoner acres blir sått med majs. Notera också att de ligger "lågt" vad gäller majs-arealen.Istället är det durra (sorghum) som de tror tar andel. Durra trivs lite bättre än majs på torrare jord. Den tidiga våren i USA gynnar annars majs, på bekostnad då av sojabönor. Andra privata estimat ligger på 87,9 (Lanworth), och 88,5 (Allendale). Förra året såddes 6,7 miljoner acres med durra i USA. Den 31 mars klockan 18 publicerar USDA 'prospective plantings' och den kvartalsvisa lagerstatistiken.Terminspriserna var oförändrade i veckan för gammal skörd i USA, men novemberkontraktet stängde en procent ner på veckan. Sojabönor väntas vinna areal i USA i den rotation som pågår.Vi har följt utvecklingen i Brasilien på nära håll i de senaste veckornas marknadskommentar.Den brasilianska valutan var oförändrad den senaste veckan, räknat mot kronan. Kronan var dock veckans sänke på valutamarknaden på grund av Riksbankens sänkning av räntan, så det kanske inte ska tolkas som ett styrketecken på valutamarknaden för realen.Det går rykten bland journalister i Brasilien att landet kommer att byta valuta om en vecka. Landet gjorde det flera gånger på 90-talet, så det är inte en så ovanlig procedur som vi kanske kan tro.För Sveriges del var det så länge sedan som 1873. Nu är dock inflationen i Brasilien inte så hög som den varit vid de föregående tillfällena i Brasilien, men vid de förra tillfällena kombinerades även valutabytet av att inbytesförhållandet för gammal valuta till ny innebar en indragning av kapital till statskassan.Det finns samma farhågor nu och det har föranlett att folk tar ut sina real från banken och köper saker för dem. Den sittande presidenten som riskerar riksrätt, framträder gråtande i TV.I en opinionsundersökning, datafolha, tror 84 procent av brasilianarna att Dilma Rosseff visste om korruptionen i Petrobras, där hon var styrelseordförande.I vilket fall gynnar den senaste tidens laissez-faire-attityd till den fallande växelkursen och den stigande inflationen på nästan 8 procent, försäljning av sojabönor. Många lantbrukare resonerar säkert att det är bättre att vänta. Det blir dock allt mer attraktivt att odla sojabönor och andra cash crops.Enligt AgRural i fredags är skörden av sojabönor avklarad till 59 % i Brasilien, mot 63 % samma vecka förra året.Sojaoljan steg med en procent, medan sojamjölet backade med en procent.Novemberkontraktet på rapsfrö i Paris var oförändrat på veckan. De längre kontrakten för skörd 2016 handlades däremot ner med en till två procent.Rapsmjölsterminerna ställdes upp ett par procent medan rapsoljeterminerna ställdes ner med en procent. Tvärt emot rörelsen i Chicago på soja alltså.Det är torrt i Kanada inför vårbruket och det finns en oro i marknaden för att detta ska påverka med lägre sådd areal och därmed lägre produktion som följd.April-terminen på potatis fortsatte falla kraftigt, i veckan med nio procent. Den har fallit med 72 % sedan förra året. Priset är nere på 3,20 euro per 100 Kg, motsvarande 30 öre per Kg (förra veckan 32 öre).Priset för leverans i april nästa år fortsatte däremot att stiga. Veckans uppgång blev 1 procent, från motsvarande 2,75 Kr / Kg till 2,76, efter att valutarörelserna gjort sitt.Maj-kontraktet på Lean hogs, föll för tredje veckan, med fyra procent för maj-kontraktet. Priset har gått ner med 18 % på tre månader. Spotkontraktet har gått ner med 29 %.I förra veckans marknadskommentar noterade vi att terminerna på SMP gått ner med 2 till 8 procent.Det var därför inte så förvånande att se att Global Dairy Trade-auktionen i tisdags den 17 mars visade 5,5 % lägre pris på SMP jämfört med den förra auktionen två veckor tidigare. Terminsmarknaden är bra på att förutsäga hur spotpriset kommer att utveckla sig i framtiden.GDT-auktionen var övervägande negativ med en nedgång i det genomsnittliga prisindexet på 8,8 % och en nedgång på 9,6 % för WMP.GDT-auktionen bröt pristrenden som varit stigande sex auktioner i rad, precis som Eurex-marknaden gjorde veckan innan.Rabobank publicerade sin Dairy Quarterly ungefär samtidigt och huvudtemat i den är att återhämtningen kommer att bli långsam, betydligt långsammare än rekylen från bottennivåerna i priset hittills varit.De väntar sig att Kina och Ryssland kommer att fortsätta lysa med sin frånvaro på efterfrågesidan. De väntar sig att marknaden kommer i balans genom en fortsättning på minskningarna av produktionen och att ett lågt pris framöver stimulerar ökande konsumtion.Produktionen i EU var 1,1 procent lägre i januari jämfört med året innan och det är naturligtvis i EU som överskottet är störst i och med bortfallet av Ryssland som exportdestination.I Brasilien ökade produktionen med 10 procent och i USA med 2 procent.Enligt Eurostat var det Irland som minskade sin produktion mest i januari jämfört med januari 2014, med -15 %. När det gäller Irland är det en osäker siffra, eftersom Irlands produktion svänger betydligt under året och är som lägst i januari.Andra förlorare är Estland (-5 %), Belgien (-3 %), Nederländerna (2%) och Danmark (-2 %), Frankrike (-2 %), Tyskland (-1 %). Sveriges produktion var oförändrad.Den ökade i Polen (+1 %), UK (+1 %), Finland (+2 %) och Litauen (+3 %). Man kan notera att det är de stora exportländerna som minskat produktionen, medan länder med liten export, som Sverige och Finland klarat sig bättre.Detta visar också att effekten av prisfallet måste vara värre i andra länder än i Sverige. Sveriges mjölkkris måste ha andra orsaker än det senaste årets prisfall.Veckan på Eurex slutade med minus för SMP-terminerna och för smörterminerna. I kronor handlas mars på på 3,28 kr / Kg, det är två procent upp sedan förra veckan.April handlas på 3,15 och maj på 3,17 Kr. Det är kronans svaghet mot euron i veckan, som hjälpt till att lyfta priset i kronor, när det noteras prisfall i eurotermer.