Risk för svåra tjälskador på vägarna

Problemen kan bli stora om temperaturen växlar mellan plus och minus. Speciellt om det finns mycket vatten på vägarna som fryser till is, skriver Sveriges Radio Halland.



Sprickor och hål syns redan på vissa ställen i asfaltens översta skikt. För att kunna göra hållbara lagningar måste temperaturen vara minst fem grader plus, uppger Göteborgs-Posten.

Tjälen är 1-1,5 meter djup i Västsverige. ATL.nu