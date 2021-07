Risk för explosion efter ladubrand

Sju personer har totalt evakuerats, uppger norska Adressa på nätet.

- Det kommer att pågå eftersläckning under natten och ingen får gå in i byggnaden de närmaste 48 timmarna, sa Jan Steindal vid lokala polisdistriktet till sajten på natten till onsdag.



Gastuberna som fanns i ladan hade upphettats så mycket att det fanns risk för explosion. Flaskorna kyldes ner under natten med vatten, uppger Adressa, men det finns fortfarande en explosionsrisk.



Branden startade på tisdagskvällen strax efter klockan 10. Det är fortfarande oklart hur branden startade.ATL.nu