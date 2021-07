Riktig show i Målilla

- Vi vill bjuda på show, säger Christian Rudén från arrangerande Målilla Motorklubb, mest känd för speedwaylaget Dackarna.



Och show blev det. Den nya, entusiastiska pullingarrangören bjöd exempelvis på en uppvisningstävlig med standardtraktorer. Vann gjorde världens starkaste man, Magnus Samuelsson som slog sin bror Torbjörn, hemmaklubbens speedwayåkare Ludvig Lindgren och lagledaren Mikael Karlsson medan publiken njöt.



De ordinarie tävlingarna blev trots små startfält underhållande med flera spektakulära inslag. Robert Andersson visade hur Cougar kan dra när alla motorerna går som de ska och Claes Eklöf höjde pulsar när hans Ghost Rider ville lämna banan.



Resultat

I 4 500 kilo modifierat kom fyra traktorer till start. Bara Cougar drog full pull och vann före danska Fox. I SM-deltävlingen kom Återfallet tvåa, Ghost Rider trea.



Pro Stock samlade bara utländska team. Finska Doris vann före likaså finska Caesar och danska John Deere.



Av fyra startande i TWD, Two wheel drive, tog sig ingen till pull off. Vann gjorde XL före Pluto, Evolution och nykomlingen Eulalia 3.



3 500 kilo modifierat samlade sex svenska och ett danskt team av vilka Cougar, Fox och Wild Thing tog sig till pull off. Vann gjorde Cougar före Fox. Wild Thing slutade tvåa i SM-serien, efter att ha stått över pull off, där Ghost Rider slutade trea.



Nio svenska och en norsk traktor startade i 600 kilo modifierat/Compact Diesel. Sju tog sig till pull off där Bamse var starkast och vann klassen. Tvåa kom Lucky Duck som liksom Bamse kör i 600 kilo modifierat, trea tävlingsdebuterande compact dieseln Devils Deere.



I 950 kilo tog sig hela startfältet, fyra traktorer, till pull off. Nasty Toy vann före teamkollegan Just a Toy och Crazy Witch.



Av tre startande i 2 500 kilo modifierat gick bara Wild Thing till pull off. På andraplats kom D-power medan Rudéns kom trea.



Av tre traktorer i farm stock vann Thomas Paterson före Mikael Jönsson och Bengt Jönsson.



Den 17 juli avgörs SM-serien i Uppsala, likaså vem som får representera Sverige på EM i Hörby. Jan Vainult