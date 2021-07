Ridolyckor ska tittas närmare på

Två flickor har omkommit vid olyckor i ridhus och senast i lördags blev en äldre man ihjälsparkad under travträning. På lördag ska man på säkerhetsutskottet titta närmare på orsakerna till olyckorna.



Olyckan med den sjuåriga flickan räknas som mycket ovanlig, eftersom ponnyn hade en ledare och så vitt säkerhetsutskottet har kunnat utröna var det så säkert det kunde vara.



TT skriver vidare att det enligt officiell statistik sker omkring 13 000 hästolyckor per år som kräver sjukvård. Nästan 6 000 är barn och ungdomar under 18 år.

Tävling och ridning i terräng utan ledare är de två aktiviteter som anses mest riskfyllda. ATL.nu