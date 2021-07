Ridhustak rasade in

Det är en taksektion i det största ridhuset som rasade in tidigt på söndagsmorgonen. Ingen människa eller djur blev skadad.



Ridhuset är nu avspärrat i väntan på utredning av olyckan. Byggnaden som är från 1989 skottades tidigare från snö och enligt vd:n för Flyinge, Marianne Wittbom Lilja, fanns det inga stora mängder snö på taket.



Ridhuset är nu stängd och skolans aktiviteter i ridhuset har ställts in. Lektioner hålls i de andra ridhusen under tiden. ATL.nu