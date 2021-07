Resultat på Milamässan

Best in Show köttdjur: Limousinkviga, 1028 E Emma av Oderup

Best in Show mjölkdjur: Holstein andrakalvare, 646 Delta



Vinnare SM i Showmanship köttdjur: Lowa Göransdotter



Vinnare Köttrasungdom: Grupp 1: Emil Mårtensson, Grupp 2: Matilda Blomqvist



Showmanship ungdom mjölkdjur:

7-10 år: Emily Sonesson, Skånesemins Ungdomsklubb

11-14 år: Sofia Warefelt, Hallands Kalvelit

15-17 år kvigor: Amanda Sjöland, Skånesemins Ungdomsklubb

15-17 år kor: Fritz Svensson, Skånesemins Ungdomsklubb



Sveriges starkaste dräng: Sebastian Davidsson



Priser elitauktion mjölkdjur:

2306 Beatrice, kviga född 091216: 20 000 kronor

SE-11829-2341 Stäme Atlantic Regina, kviga född 110128: 22 000 kronor

Embryopaket 1: 4 700 kronor per embryo

Embryopaket 2: 2 500 kronor per embryo Tina Andersson